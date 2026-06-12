Дітей із садочка №22 тимчасово перевели до іншого закладу

У Тернопільському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №22 стартували ремонтні роботи в межах проєкту «Глибока термомодернізація будівель закладів освіти м. Тернополя». Проєкт покликаний підвищити енергоефективність будівлі, покращити умови перебування дітей та працівників закладу, а також зменшити витрати на енергоресурси.

На час проведення ремонтних робіт вихованці дитсадка №22 тимчасово відвідуватимуть Тернопільський заклад дошкільної освіти №23, що на вулиці Богдана Лепкого, 13.

Для організації роботи закладу та забезпечення належних умов для дітей виконавчий комітет Тернопільської міської ради розглянув звернення директорки ЗДО №22 Галини Чубак. З урахуванням погодження управління освіти і науки було ухвалено рішення про включення майна до Переліку другого типу та передачу його в оренду без проведення аукціону.

Відповідно до рішення виконкому, управління освіти і науки має укласти договір оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна комунальної власності згідно з вимогами законодавства.

У міській раді зазначають, що реалізація проєкту дозволить суттєво покращити енергетичні характеристики будівлі дитсадка, зробити її комфортнішою для дітей і працівників та підвищити ефективність використання ресурсів