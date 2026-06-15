У Тернополі викрили масштабну мережу збуту кратому

Слідчі поліції Тернопільської області завершили досудове розслідування щодо семи учасників організованої групи, яких підозрюють у контрабанді та збуті кратому на території України. Обвинувальні акти вже скерували до суду.

Як повідомив керівник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко, організатором схеми був житель Івано-Франківська. За даними слідства, він налагодив продаж кратому через Telegram-канали та інтернет-майданчики оголошень, а згодом залучив спільників, які відповідали за ввезення наркотичного засобу, його фасування, рекламу та доставку покупцям.

Для прикриття незаконної діяльності фігуранти зареєстрували ФОП і реалізовували кратом під виглядом тонізуючого чаю. Замовлення приймали через інтернет, а товар надсилали поштовими відправленнями по всій Україні.

За словами правоохоронців, саме на Тернопільщині вперше задокументували факти продажу кратому під виглядом чаю в закладах громадського харчування та спортивних залах. Подальше розслідування дозволило викрити розгалужену мережу його розповсюдження в різних регіонах держави.

Організатору та двом його спільникам інкримінують контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах, а також незаконне придбання, зберігання, пересилання та збут наркотиків у складі організованої групи. Інші учасники схеми також постануть перед судом за незаконний збут наркотичних засобів.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили понад 240 кілограмів наркотичних засобів, а також близько 5 мільйонів гривень у різній валюті.

«Коли наркотики намагаються продавати під виглядом “тонізуючого” чаю чи “безпечного” товару з інтернету — це не робить їх менш небезпечними. Наше завдання — виявляти такі схеми, документувати кожен факт і притягувати винних до відповідальності», — наголосив Сергій Зюбаненко.

У поліції додають, що продовжують роботу з виявлення та перекриття каналів незаконного обігу наркотичних засобів на території області та країни.