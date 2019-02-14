Тернопільські візуальні випадковості та збіги (фото)

Буває, місце й час накладаються так, що із банальних матеріалів виникає прикметна картинка.

Вона муляє око якоюсь незавершеністю, стихійністю, випадковістю, нестабільністю.

Приміром, табличка номеру будинку, вміщена в рамку сліпого вікна. Чи номерок, який в певний момент опинився за водостічною трубою. До речі, перевіряла — тепер перший та другий на своїх традиційних місцях. Або ластівка на стіні будинку (до речі, її вже нема, бо стіни утеплили й перемалювали). А ось ця замальована муза, здається ще є, так само, як кольорові прямокутники в двориках Тернополя.

Можливо, сьогоднішні складові міста не є аж такими вагомими, і, очевидно, не стануть туристичними родзинками, але як факт різноманітності урбаністичного овиду вартують уваги.

Анна Золотнюк.

Поділіться:











загрузка...