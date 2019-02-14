Виконавчий комітет у Чорткові сьогодні прийняв важливі рішення
Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Чортківської міської ради.
На черговому засіданні виконавчого комітету, котре провів міський голова Володимир Шматько, розглянули 31 питання порядку денного.
Зокрема, два питання стосувались Чортківської спеціалізованої школи-інтернат № 3 спортивного профілю імені Романа Ільяшенка. Розглянувши клопотання директора школа Т. Яремко, виконавчий комітет вирішив встановити вартість одноразового гарячого харчування у школі на 2019 рік:
– для учнів та спортсменів секції «Фрі-файт» – 21,75 грн
– для учнів, які відвідують групу продовженого дня – 15,00 грн
Фінансування одноразового гарячого харчування для спортсменів секції «Фріфайт» здійснюватиметься за кошти місцевого бюджету.
Також члени виконавчого комітету заслухали та детально обговорили клопотання начальника управління освіти, молоді та спорту Людмили Поліщук щодо затвердження робочого проекту капітального ремонту-заміни вікон та дверей у спеціалізованій школі-інтернат, вартість якого – 298 180 грн. Члени виконкому затвердили відповідну документацію.
Окрім питань, що стосувались Чортківської спеціалізованої школи-інтернат № 3 спортивного профілю імені Романа Ільяшенка, виконавчий комітет розглянув чимало важливих питань.
Зокрема, розглянувши клопотання начальника КП «Чортків дім» Галини Олійник, члени виконкому вирішили провести коригування тарифу на послугу з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, встановивши його в розмірі 3,08 грн за 1м² з ПДВ для усіх абонентів КП «Чортків дім».
Коригування тарифу зумовлене виключно збільшенням розміру мінімальної заробітної плати із 1 січня 2019 року. Відтак, мінімальна зарплатня зросла орієнтовно на 12%, отже і тариф на послуги утримання будинків, споруд та прибудинкових територій збільшився рівно у такій же пропорції – із 2,75 грн до 3,08 грн за 1м² з ПДВ. Рішення набирає чинності з 1 березня 2019 року.
Також з метою кількісного та якісного наповнення бібліотечних фондів на користь україномовних видань, виконком вирішив схвалити та винести на розгляд сесії міської ради проект рішення «Про затвердження Програми «По закупівлі бібліотечних фондів на 2019 рік», зокрема придбання книги Петра Федоришина «Дослідження історії Чорткова». Згідно з Програмою, на закупівлю нових книг закладено 70 тис. грн.
Як зазначив міський голова Володимир Шматько, п. Федоришин працював над дослідженням історії Чорткова майже вісім років. Його книга має на меті пролити світло на справжню історію міста, грунтуючись на архівних документах, котрі раніше були невідомі. Адже та історія, яку зараз знають чортківчани – доволі викривлена та не зовсім відповідає дійсності.
Розглянувши звернення директора КП «Парковий культурно-спортивний комплекс» Володимира Снігура, члени виконавчого комітету вирішили надати дозвіл комунальному підприємству на придбання та реєстрацію автомобіля «Volkswagen Transport» (вантажний фургон 1998 р.в.).
Також члени виконкому заслухали та схвалили звіт про виконання міського бюджету за 2018 рік. Окрім того, взяли до відома інформацію начальниці управління культури, релігії та туризму Ольги Дембіцької та визнали роботу її управління задовільною.