Виконавчий комітет у Чорткові сьогодні прийняв важливі рішення

Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Чортківської міської ради.

На черговому засіданні виконавчого комітету, котре провів міський голова Володимир Шматько, розглянули 31 питання порядку денного.

Зокрема, два питання стосувались Чортківської спеціалізованої школи-інтернат № 3 спортивного профілю імені Романа Ільяшенка. Розглянувши клопотання директора школа Т. Яремко, виконавчий комітет вирішив встановити вартість одноразового гарячого харчування у школі на 2019 рік:

– для учнів та спортсменів секції «Фрі-файт» – 21,75 грн

– для учнів, які відвідують групу продовженого дня – 15,00 грн

Фінансування одноразового гарячого харчування для спортсменів секції «Фріфайт» здійснюватиметься за кошти місцевого бюджету.

Також члени виконавчого комітету заслухали та детально обговорили клопотання начальника управління освіти, молоді та спорту Людмили Поліщук щодо затвердження робочого проекту капітального ремонту-заміни вікон та дверей у спеціалізованій школі-інтернат, вартість якого – 298 180 грн. Члени виконкому затвердили відповідну документацію.

Окрім питань, що стосувались Чортківської спеціалізованої школи-інтернат № 3 спортивного профілю імені Романа Ільяшенка, виконавчий комітет розглянув чимало важливих питань.

Зокрема, розглянувши клопотання начальника КП «Чортків дім» Галини Олійник, члени виконкому вирішили провести коригування тарифу на послугу з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, встановивши його в розмірі 3,08 грн за 1м² з ПДВ для усіх абонентів КП «Чортків дім».