CША призупинили програму для українських біженців

Служба громадянства та імміграції США (USCIS) призупинила приймання заявок від українців на притулок за програмою Uniting for Ukraine. Усе через указ президента США Дональда Трампа, спрямований проти імміграції.

Про це йдеться на сайті USCIS.

Там зазначили, що через указ Трампа «Про захист наших кордонів» приймання заявок на отримання притулку й фінансової допомоги для українських біженців призупиняють, доки не перевірять уже подані заявки на перебування у США.

Зазначимо, що Uniting for Ukraine («Єднаючись для України») — це програма гуманітарного захисту для громадян України, згідно з якою вони можуть отримати притулок у США терміном на два роки.

Крім того, ця програма давала право працювати у США, навчатися, мати медичне страхування та інші права протягом цих двох років.

Раніше президент США Дональд Трамп ухвалив рішення призупинити виділення всієї американської зовнішньої допомоги на 90 днів. Програми допомоги спершу перевірять на відповідність політиці Трампа. Ще тоді в Центрі протидії дезінформації при РНБО пояснювали , що це не стосується військової допомоги Україні.