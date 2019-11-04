Хто в зоні ризику та тривожні симптоми, – про рак грудей розповіла лікарка Оксана Туманова

Слова «у вас рак грудей» для більшості жінок звучать як вирок, незважаючи навіть на найсучасніші ліки, схеми і методи лікування. Хоча насправді ми багато чого не знаємо про цю хворобу, і часто саме необізнаність стає найбільшою загрозою, каже завідувачка 1-им хірургічним відділенням Тернопільського обласного онкологічного диспансеру Оксана ТУМАНОВА.

Вона розповіла «Нашому ДНЮ», чому не можна зволікати з візитом до спеціаліста, якими методами лікують рак грудей і як кожна жінка вже сьогодні може врятувати своє життя.

Хто в зоні ризику?

– Пані Оксано, наскільки актуальна нині проблема раку молочної залози в Україні й у нас в області зокрема?

– Нині все більше жінок страждають на рак грудей. Хворі на нього становлять в Україні 19% від усіх, у кого виявляють злоякісні пухлини. У Тернопільській області на обліку з діагнозом «рак молочної залози» перебуває 3242 хворих.

Раніше рак молочної залози виникав здебільшого у жінок старшого віку, які вже були на пенсії чи переходили на неї після лікування. Але останнім часом рак «помолодшав». Цьогоріч рак молочної залози виявили у чотирьох жінок віком 25-29 років. Пік захворюваності й далі припадає на вік 50-59 років.

Лише торік рак молочної залози діагностували 308-ми пацієнтам. При цьому першу-другу стадію – 237-ми хворим. У 27-ми виявили третю, а в 34 – четверту стадії недуги.

– Що може спровокувати хворобу? Кому слід бути особливо уважними?

– Встановлено, що передпухлинні стани і злоякісні пухлини виникають внаслідок впливу на організм різних хімічних, фізичних та біологічних канцерогенів, які потрапляють через шкіру, шлунково-кишковий тракт і органи дихання. При цьому справді деякі жінки перебувають у зоні підвищеного ризику. Зокрема, у кого близькі родичі хворіли на онкопатологію молочних залоз; котрі пізно народжують першу дитину, мало або зовсім не годують її грудьми; мають порушення менструальної функції; хронічні запальні процеси яєчників, геніталій; ожиріння, статеве незадоволення у стосунках; захворювання печінки, щитовидної залози тощо.

Чому не можна «ігнорувати» мастопатію?

– Як не проґавити тривожні симптоми?

– Потрібно регулярно здійснювати обстеження і огляд молочних залоз. Робити це слід і вдома кожній жінці. На початку, стоячи перед дзеркалом, огляньте молочні залози спереду і збоку з піднятими та опущеними руками. Зверніть уваги на аномалії розвитку, якщо вони є: зміна форми і кольору шкірних покривів, наявність пухлинного утвору чи виразки на шкірі, втягнення соска, місцеве втягнення шкіри типу «лимонної шкірки», виділення із сосків, виникнення пухлини.

Другий прийом – пальцеве дослідження молочних залоз. Роблять його під час купання, стоячи і лежачи. Якщо є припухлості чи ущільнення, потрібно негайно звертатись до лікаря-онколога чи хірурга. Вони обстежать і призначать лікування.

Жінкам у віці від 20 до 40 років, окрім щомісячного самообстеження молочних залоз, потрібно раз на рік проходити УЗД. Тим, кому 40-50 років, раз на один-два роки роблять мамографію. Старші на таку процедуру мають приходити щороку.

– До мамографії багато жінок ставляться упереджено…

– Між тим, це найефективніший фаховий метод обстеження молочних залоз у наш час. Такий рентгенівський знімок дає змогу виявити пухлину в молочній залозі на ранніх стадіях захворювання, тоді, коли її ще неможливо відчути на дотик. Мамографія показує навіть новоутворення завбільшки тільки 3 міліметри. Це абсолютно безпечне дослідження з малими дозами радіації.

До речі, не всі новоутворення є злоякісними, але їх теж не можна залишати без нагляду лікаря. Наприклад, у кожної четвертої жінки, за статистикою, діагностують мастопатію. Це група захворювань молочних залоз, що проявляється утворенням у залозах припухлостей різної величини і щільності, іноді з болями, інколи – без больових відчуттів.

Мастопатії бувають дифузні, локальні, вузлові, фіброзно-кістозні. Доброякісними пухлинами у молочній залозі є ліпоми, ангіноми, фіброаденоми. Досить поширена патологія молочних залоз – неспецифічні і специфічні запальні процеси.

Тривалі зміни в молочних залозах є передвісниками злоякісних пухлин. Приблизно у 80 відсотках випадків злоякісні пухлини з’являються в патологічно зміненій тканині молочної залози, тому вчасне лікування мастопатії має велике значення для профілактики і дає хороші результати.

Якщо звернутися вчасно – орган можна зберегти

– Чим пояснюється такий високий відсоток занедбаного раку?

– Проблема у тому, що жінки пізно звертаються до лікаря. У 2018-му безжальна статистика констатувала 24 смертних випадки у нашій області на 100 тисяч населення від цього діагнозу. Одним з чинників, чому жінки зволікають із візитом до спеціаліста, є страх втратити молочну залозу, тому часто лікуються не там і не у фахівців. Але що швидше пацієнтка звернеться до лікаря, то успішнішим буде результат.

Рак – це не вирок, а хвороба. Наприклад, сьогодні до онкодиспансеру на огляди приходять пацiєнтки, оперовані більше 20 років тому.

– Пані Оксано, часто люди зволікають із обстеженням саме тому, що бояться невідомості, яка слідує за встановленням діагнозу. Розкажіть, які наступні кроки, якщо рак молочної залози підтвердять?

– Після виявлення пухлини здійснюють комплексне або комбіноване лікування. Залежить це від ряду факторів. Серед них вік жінки і час менопаузи, загальний стан її здоров’я, розташування пухлини… Найважливішим фактором є стадія захворювання. Визначають це залежно від розміру пухлини й того, чи міститься вона тільки в молочній залозі, чи вже поширилася на інші органи.

– Який основний метод лікування раку молочної залози?

– І досі хірургічне втручання лишається основним методом лікування цієї хвороби. Використовують кілька видів втручань. У разі потреби здійснюють видалення молочної залози, така операція називається мастектомією. Однак, якщо звернутися вчасно до лікаря-мамолога, онколога, може бути виконана органозберігаюча операція, яка називається щадною хірургією. Водночас хворим після операції додатково проводять курси променевої терапії на молочну залозу та курси гормоно- і хіміотерапії.

На жаль, важко обмежити вплив лікування раку так, щоб тільки ракові клітини були видалені чи знищені. Оскільки можуть бути ушкоджені й здорові клітини, часто виникають неприємні побічні ефекти. Але зазвичай вони короткотривалі. Крім того, сьогодні є низка препаратів, які допомагають почуватися краще під час усіх процедур.

Виявляють і в чоловіків

– Що необхідно знати після лікування?

– На перших порах слід упевнитися, що немає рецидивів. Тому відвідування лікаря мають стати регулярними: перший рік – раз у три місяці, другий – раз у шість місяців.

Жінка, у якої був рак в одній молочній залозі, перебуває в групі підвищеного ризику виникнення раку в іншій молочній залозі. Вона повинна щомісяця самостійно себе обстежувати і повідомляти лікарю про будь-які зміни, а також про фізичні проблеми, такі як біль, втрата апетиту чи ваги, зміни в менструальному циклі чи порушення зору, запаморочення, кашель чи огрубіння голосу, головний біль чи проблеми із травленням, що здаються незвичайними або тривалими. Ці симптоми можуть бути ознакою того, що рак повернувся, але вони також можуть бути ознаками багатьох інших проблем.

Патологічні зміни в грудних залозах можуть бути і в чоловіків, в 2018 році, наприклад, такі виявлено у трьох. Переважно це гінекомастії – пухлинний утвір під соском і ареолою грудної залози. Отже, й чоловікам слід бути уважними.

Найважливіше – не бійтеся прийти на огляд. Сумлінне ставлення до свого здоров’я, довіра до лікаря покращать успіхи в швидкому одужанні. Ваша пильність може врятувати ваше життя.