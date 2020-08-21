На Тернопільщині стрімко зростає кількість хворих на COVID-19
Протягом останніх днів спостерігається стрімкий ріст захворюваності.
За вчорашній день 184 нових випадки. У 4300 випадках діагноз лабораторно підтверджений (3960 випадків – дорослі, 340 випадків – діти). Про це повідомила в.о. директора ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр» МОЗ України Оксана Чайчук на позачерговому засіданні регіональної комісії з питань надзвичайних ситуацій при Тернопільській ОДА.
«Інтенсивний показник захворюваності – 415,3 випадки на 100 тисяч населення. В Україні цей показник – 258,7 випадків. Рівень захворюваності перевищує обласний показник у Бережанському 449,8 випадки, Кременецькому (310, 3), Лановецькому (515,3), Монастириському (1054, 5), Тернопільському (526,6), Чортківському (469,9), Шумському (733, 4). У м. Тернопіль – 545, 1 випадки на 100 тис. населення», – зазначила Оксана Чайчук.
- В області понад 60 осіб у важкому стані. Вони підключені до апаратів ШВЛ або знаходяться на кисневому концентраті. Обласний фізіопульмонологічний центр, яким ми готували для надання допомоги важким хворим, – переповнений.
Вчора ще дві лікарні включено до переліку закладів, які надають допомогу хворим на COVID-19. Це Збараська і Шумська районні лікарні.
Ще шість готуються до відкриття у Зборівському, Підгаєцькому, Теребовлянському, Борщівському та Тернопільському районах.
Заповненість ліжок хворими на коронаврус за останніх п’ять днів зросла з 34 до 51,2%.
Вчора відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де переглянули епідзонування населених пунктів.
З 00.00 годин 00.00 хвилин 24 серпня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування.
До помаранчевої зони епіднебезпеки віднесено міста Тернопіль, Чортків, Бережани, Тернопільський та Бережанський район.
У помаранчевій зоні забороняється:
— діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів;
— діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час;
— планові госпіталізації в лікарнях;
— спортзали, фітнес-центри, заклади культури;
— прийом нових змін в дитячі табори;
— обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів та не більше 100 людей.
До жовтого рівня епіднебезпеки – Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Козівський, Лановецький, Підволочиський, Теребовлянський та Чортківський райони.
- Наближаються вихідні . Я прошу: не відвідуйте місць великого скупчення людей. Залишайтеся вдома! Пам’ятайте: ваше свідоме ставлення до свого здоров’я – це перша лінія оборони проти вірусу та епідемії. Всі ми можемо захистити своїх родичів та друзів від цієї небезпеки! – наголосив голова обласної державної адміністрації Володимир Труш.