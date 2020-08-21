На Тернопільщині стрімко зростає кількість хворих на COVID-19

Протягом останніх днів спостерігається стрімкий ріст захворюваності.

За вчорашній день 184 нових випадки. У 4300 випадках діагноз лабораторно підтверджений (3960 випадків – дорослі, 340 випадків – діти). Про це повідомила в.о. директора ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр» МОЗ України Оксана Чайчук на позачерговому засіданні регіональної комісії з питань надзвичайних ситуацій при Тернопільській ОДА.

«Інтенсивний показник захворюваності – 415,3 випадки на 100 тисяч населення. В Україні цей показник – 258,7 випадків. Рівень захворюваності перевищує обласний показник у Бережанському 449,8 випадки, Кременецькому (310, 3), Лановецькому (515,3), Монастириському (1054, 5), Тернопільському (526,6), Чортківському (469,9), Шумському (733, 4). У м. Тернопіль – 545, 1 випадки на 100 тис. населення», – зазначила Оксана Чайчук.

В області понад 60 осіб у важкому стані. Вони підключені до апаратів ШВЛ або знаходяться на кисневому концентраті. Обласний фізіопульмонологічний центр, яким ми готували для надання допомоги важким хворим, – переповнений.

Вчора ще дві лікарні включено до переліку закладів, які надають допомогу хворим на COVID-19. Це Збараська і Шумська районні лікарні.

Ще шість готуються до відкриття у Зборівському, Підгаєцькому, Теребовлянському, Борщівському та Тернопільському районах.

Заповненість ліжок хворими на коронаврус за останніх п’ять днів зросла з 34 до 51,2%.

Вчора відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де переглянули епідзонування населених пунктів.

З 00.00 годин 00.00 хвилин 24 серпня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування.

До помаранчевої зони епіднебезпеки віднесено міста Тернопіль, Чортків, Бережани, Тернопільський та Бережанський район.

У помаранчевій зоні забороняється:

— діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів;

— діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час;

— планові госпіталізації в лікарнях;

— спортзали, фітнес-центри, заклади культури;

— прийом нових змін в дитячі табори;

— обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів та не більше 100 людей.

До жовтого рівня епіднебезпеки – Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Козівський, Лановецький, Підволочиський, Теребовлянський та Чортківський райони.

Наближаються вихідні . Я прошу: не відвідуйте місць великого скупчення людей. Залишайтеся вдома! Пам’ятайте: ваше свідоме ставлення до свого здоров’я – це перша лінія оборони проти вірусу та епідемії. Всі ми можемо захистити своїх родичів та друзів від цієї небезпеки! – наголосив голова обласної державної адміністрації Володимир Труш.