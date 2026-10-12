На Тернопільщині водій Peugeot збив двох жінок на пішохідному переході
У Чортківському районі водій автомобіля Peugeot збив двох жінок: поліцейські встановлюють обставини ДТП
Дорожньо-транспортна пригода трапилася у понеділок, 12 жовтня, близько 6:30 ранку у селі Свидова Товстенської територіальної громади Чортківського району.
За попередніми даними, водій автомобіля Peugeot наїхав на двох місцевих жительок віком 62 роки, які перетинали дорогу в межах нерегульованого пішохідного переходу.
Обох потерпілих із численними травмами доправили до лікарні.
У водія відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Поліцейські встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Правоохоронці закликають усіх учасників дорожнього руху бути особливо уважними на дорогах, зважаючи на погодні умови та недостатню видимість у ранкові й вечірні години. Водіям рекомендують обирати безпечну швидкість руху, дотримуватися дистанції та завчасно знижувати швидкість перед пішохідними переходами. Пішоходам варто використовувати світловідбивальні елементи на одязі, аби бути помітнішими для водіїв у темну пору доби та за умов недостатньої видимості.