Понад 6,4 млрд грн податків: назвали галузі-лідери наповнення бюджету на Тернопільщині

За підсумками січня-травня 2026 року підприємства п’яти провідних галузей економіки Тернопільської області сплатили до Зведеного бюджету України 6 млрд 401,4 млн гривень податків. Це становить 67,8% усіх надходжень, мобілізованих в регіоні.

Найбільші надходження забезпечили підприємства сфери державного управління, оборони та обов’язкового соціального страхування. Вони перерахували до бюджету 1,48 млрд гривень, що становить 15,7% загального обсягу платежів.

Майже однаковий внесок зробили підприємства торгівлі та ремонту автотранспортних засобів — 1,44 млрд гривень (15,3%), а також переробної промисловості — 1,43 млрд гривень (15,2%).

Вагому роль у наповненні бюджету відіграє і аграрний сектор. Підприємства сільського, лісового та рибного господарства забезпечили 1,4 млрд гривень надходжень, або 14,8% від загального обсягу.

Ще 650,7 млн гривень сплатили підприємства транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності. Їхня частка становить 6,9%.

Ці галузі залишаються ключовими і для фінансової спроможності громад області. До місцевих бюджетів вони спрямували майже 2,84 млрд гривень, що становить 63,2% усіх податкових надходжень до місцевих скарбниць Тернопільщини.