“Краще ліпіть голубці”: священник Філюк емоційно відреагував на розповідь про OnlyFans

Панотець до останнього не мав уявлення про існування платформи OnlyFans

Популярний український священник-блогер Олексій Філюк під час інтерв’ю блогеру Олегу Кукляку різко висловився щодо заробітків на контенті 18+. Приводом для розмови стало запитання про те, як церква ставиться до дівчат, які публікують відверті фото в соцмережах або продають свій контент на платформі OnlyFans. Про це розповідає “Дивогляд”.

Як виявилося, панотець до останнього не мав уявлення про існування такої платформи, проте, отримавши пояснення, одразу зайняв категоричну позицію. Священник застеріг молодь від такої діяльності, наголосивши, що подібний заробіток є неприйнятним.

​За словами отця Олексія, такий спосіб отримання грошей є справжнім блудом та розпустою. Він підкреслив, що подібні дії суперечать Слову Божому, і порадив молодим людям краще спрямувати свою енергію на корисні справи, зокрема, жартома додавши: “Краще голубці ліпіть”.

​Священник також пояснив свою позицію з духовної точки зору. Він зазначив, що вчинки, пов’язані з демонстрацією тіла, є перелюбом, про який згадував Христос. Отець Олексій акцентував на тому, що йдеться про “перелюб очима серця”, коли людина грішить не лише діями, а й помислами.

​Підсумовуючи свою емоційну промову, панотець наголосив: “Тобто Онліфансом займатися – це гріх і це погано”. Своєю реакцією на актуальну інтернет-тенденцію священник викликав жваве обговорення в мережі, черговий раз підтвердивши свою безапеляційну позицію щодо питань моралі у сучасному цифровому світі.