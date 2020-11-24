Зазвичай в суботу зранку ми зустрічаємося з нашими прихожанами в будівлі церкви для молитви. Карантин вихідного дня обмежив кількість людей, які можуть зустрітися, до 20. Молитва разом — це важлива частина нашого життя і поклоніння Богу, і тому ці обмеження не порадували нас.

Щонеділі віруючі нашої церкви збираються для спільного богослужіння, зазвичай це 60-70 людей. Недільне богослужіння дуже важливе для наших віруючих. Це єдиний день, коли ми можемо зібратися разом, щоби молитися, читати Біблію, спілкуватися, співати, це вираз нашої віри в Ісуса Христа.



Ми розуміємо серйозність ситуації з ковід-19 і вчимо наших віруючих притримуватися вимог карантину, з повагою відноситися до здоров’я інших, і якщо вони відчувають симптоми хвороби, радимо залишатися вдома, чи коли в їх оточенні були хворі — притримуватися правил ізоляції. Щоби такі віруючі не почувалися одиноко, ми робимо онлайн-трансляції наших богослужінь.



Обмеження карантину вихідного дня роблять наші релігійні зібрання поза законом — це пряме порушення конституційного права віруючих вільно збиратися і колективно сповідувати свою віру (ст. 35 Конституції України). Тому моє ставлення до карантину вихідного дня негативне.