Карантин вихідного дня: досвід тернополян
Карантин вихідного дня змінює дозвілля. Якщо раніше ми могли обирати, як провести довгоочікувані вихідні, то тепер мусимо підлаштовуватися. Редакція “Погляд” розпитала тернополян, чим вони займалися у минулу суботу та неділю і чи стараються підтримати бізнес, що страждає через обмеження уряду.
Усім поставили однакові питання, але які різні відповіді отримали!
Володимир Гевко, блогер
- Я ще з весни намагаюсь вільний час, який не заставляє йти чи їхати між люди, проводити, дистанціюючись від натовпу. Це корисно з усіх боків – з точки зору не тільки фізичного здоров’я, а і ментального. Тобто я дотримуюсь карантину вихідного дня, але не через вказівку уряду, бо це співпадає із моїм світобаченням. І дозвіллям теж.
У суботу ми з сином гуляли Парком Здоров’я, відвідуючи його найбільш глухі закутки, котрі вже схожі на парк Хащів. Шурхотіли листям, міряли кроками ліс. Обмінювались мовчанням. Потім я ще досеріалювався, читав і чаював.
В неділю варив борщ.
Якби карантину не було, намагався б знайти пояснення своїй паніці і відчуттю, що світ псується. А завдяки коронавірусу все очевидно – усі відповіді на поверхні)
Чи намагаюся підтримати бізнес, який страждає через обмеження? Так, я непогано обізнаний у тому, як функціонує економіка, тому трачу достатньо багато коштів, запускаючи свої хрусткі сотки у підприємницький світ літачками, аби вони крутити жорна тернопільської економіки. Іншими словами – марнотратник, як би назвала це моя мама.
Іноді замовляю доставку їжі, але часто ходжу за замовленням сам – так швидше і здоровіше. Хоча тернопільські заклади харчування дуже шаную і дуже розчаровуюсь, коли вони псуються”.
Дарія Побер, чемпіонка світу з модельного фітнесу, телеведуча, власниця спорт-клубу «Pober GYM»
- Карантин примусив сидіти вдома, але ми знайшли, чим зайнятись. У суботу їздила в Львів — там заклади працювали. В неділю дивилась із сім’єю фільми, читала книги.
Доставку їжі зрідка замовляємо, коли хочеться чогось особливого. Якби заклади працювали, то в вихідні пішли б на вечерю кудись.
Свій бізнес в суботу змушені були закрити, побоялись штрафів. Я проти карантину вихідного дня, оскільки це не вирішує проблеми зараження людей коронавірусом. Серед тижня так само можна сконтактувати з хворими.
Загалом зараз у всіх проблеми в бізнесі через обмеження роботи. Зокрема, у нашому тренажерному залі суттєво зменшилася кількість людей — чимало тепер бояться захворіти, або не мають грошей. Але, як кажуть, вовка боятись — в ліс не ходити. Міцний імунітет може здолати хворобу, а гартується він у спорті. Малорухомий спосіб життя чи не більш небезпечний, ніж коронавірус.
Іван Сороколіт, політик
- Карантин вихідного дня на моє дозвілля суттєво не вплинув. У суботу були домашні клопоти, звична управлінська робота, поїздка з дружиною в продуктовий магазин, прогулянка біля озера. В неділю — відпочинок вдома з дружиною. Якби карантину не було, можливо, б провідали батьків.
І раніше, і зараз намагаюсь підтримувати дрібний бізнес покупками. Ряд близьких знайомих підприємців суттєво страждає від карантинних обмежень зокрема та економічної кризи загалом.
Микола Семенов, пастор християнської церкви “Філадельфія” в Тернополі
Зазвичай в суботу зранку ми зустрічаємося з нашими прихожанами в будівлі церкви для молитви. Карантин вихідного дня обмежив кількість людей, які можуть зустрітися, до 20. Молитва разом — це важлива частина нашого життя і поклоніння Богу, і тому ці обмеження не порадували нас.
Щонеділі віруючі нашої церкви збираються для спільного богослужіння, зазвичай це 60-70 людей. Недільне богослужіння дуже важливе для наших віруючих. Це єдиний день, коли ми можемо зібратися разом, щоби молитися, читати Біблію, спілкуватися, співати, це вираз нашої віри в Ісуса Христа.
Ми розуміємо серйозність ситуації з ковід-19 і вчимо наших віруючих притримуватися вимог карантину, з повагою відноситися до здоров’я інших, і якщо вони відчувають симптоми хвороби, радимо залишатися вдома, чи коли в їх оточенні були хворі — притримуватися правил ізоляції. Щоби такі віруючі не почувалися одиноко, ми робимо онлайн-трансляції наших богослужінь.
Обмеження карантину вихідного дня роблять наші релігійні зібрання поза законом — це пряме порушення конституційного права віруючих вільно збиратися і колективно сповідувати свою віру (ст. 35 Конституції України). Тому моє ставлення до карантину вихідного дня негативне.
Олексій Гайсюль, фітнес-тренер
- Зазвичай у суботу я працюю — моїм клієнтам зручно тренуватися у вихідні. Тож карантин вихідного дня суттєво вдарив по доходах.
Вільний час вирішив використати для нових вражень — з Тернополя був зручний дводенний тур у Чорнобиль, сюди й “підписався”, заразом підтримав туристичну сферу — не лише ресторанний бізнес потерпає від карантину.
Цю поїздку “файнобусом” (організатор — Роман Задорожний) запам’ятаю назавжди. У зоні відчуження “карантин” уже десятиліттями, це місце заворожує, дивує, лякає. Це — зразок того, як одна людська помилка стала трагедією всього світу.