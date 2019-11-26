Медичний догляд за стопами — завжди дешевший і простіший, ніж лікування, — провідний подолог у Тернополі Яна Оприсок

Stoppa (Стоппа) — перший центр у Тернополі, який спеціалізується виключно на проблемах стопи. Спеціалісти центру займаються доглядом за шкірою (мозолі, натоптиші, тріщини), нігтями (врослий, проблемний, потовщений, деформований ніготь), діабетичною стопою, проведенням апаратного педикюру, масажем стопи і гомілок, парафінотерапією.

Кабінети оснащені професійною апаратурою провідних фірм Німеччини. У роботі використовується високоякісна косметика GEHWOL (Німеччина), SUDA (Німеччина), BAEHR (Німеччина). Методики Stoppa не несуть загрози здоров’ю, вони надійні і гуманні.

Про тонкощі роботи у центрі подології Stoppa “Погляду” розповіла його провідний фахівець Яна Оприсок — учасниця всеукраїнського чемпіонату з апаратного медичного педикюру Foot Profi Awards, переможниця всеукраїнського чемпіонату Global Nail Pod та триразовий призер міжнародних конкурсів.

Яно, розкажіть, будь ласка, з якими проблемами доводиться працювати останнім часом найбільше?

Напевно, найбільш поширена проблема зараз — через закрите взуття — це мозолі і врослі нігті. А ще часто зустрічаються негативні наслідки покриття гель-лаком (відшарування, мозолі, вростання нігтів). Коли вчасно не зняти гель-лак, на нігтьову пластину йде великий тиск, тому виникають такі проблеми. На зиму найкраще відмовлятися від гель-лаків, або вчасно знімати. Крім цього ми часто працюємо із натоптишами.

Лікування таких проблем дуже болісне?

Зовсім без болю, до того ж без хірургічно. Колись з такими проблемами працювали лише хірурги, зараз це компетенція подологів, які вміють працювати, не спричиняючи болю пацієнту і без хірургічних втручань. Якщо йдеться про врослі нігті, процедура лікування довготривала, але все одно безболісна і без постравматичних періодів, тобто людина може ходити впродовж усього лікування.

Як у вас зі стерильністю інструментів?

Ми дбаємо про свою репутацію — безпека клієнта та майстра у Stoppa на першому місці. Жодного інструменту повторно не використовуємо, кожен з них проходить усі етапи cтерилізації: дезинфекція, передстерилізаційне очищення ультразвуком від біологічних та механічних забруднень, просушування, пакування інструментів, стерилізація в автоклаві. Зберігаються інструменти в крафт-пакетах, які змінюють колір та вказують на стерильність. Пакети відкриваються при клієнтах під час процедур. Робочі місця також обробляємо дезрозчинами.

Особлива гордість нашого центру — автоклав MELAG для стерилізації інструментів, який не пропускає жодної бактерії. Автоклави MELAG – це високотехнологічні пристрої, якість яких підтверджена випробуваннями в незалежній акредитованій лабораторії. Автоклави містять в собі ефективну вакуумну помпу, яка створює вакуум на початковому етапі процесу стерилізації з метою забезпечення якісного видалення повітря з робочої камери, а також для створення пост вакууму для досягнення оптимального результату сушки, що особливо важливо для предметів в упакуванні.

Ваші пацієнти, на відміну від більшості інших хворих, можуть візуально побачити свою проблему. Які “дзвіночки” повинні збентежити людину, щоб звернутися до подолога?

Якщо людина бачить зміну кольору нігтя, або нашарування на ньому — цього більш, ніж достатньо. Однак, до нас найчастіше звертаються, коли уже болить. Я рекомендую усім своїм клієнтам раз в місяць, або у півтора місяця приходити на педикюр — це профілактика проблем, які можна навіть не лікувати, а лише коригувати. Медичний догляд за стопами — завжди дешевший і простіший, ніж лікування.

Загалом усі проблеми дуже індивідуальні і для кожної ми використовуємо окрему систему лікування. Фахівці у Stoppa достатньо компетентні, аби виявити проблему, з’ясувати її причину, усунути і уникнути рецидивів.

А діток тут приймають?

Так, серед клієнтів їх багато. Приносили навіть двомісячних дітей, найчастіше з врослими нігтями.

Врослі нігті — це проблема неправильного обрізання?

У зовсім маленьких діток це, швидше за все, відхилення. Однак часто вони переростають цю проблему. Коли йдеться про старших, тоді дійсно врослі нігті — це проблема неправильного обрізання, або збиті нігті.

Як правильно обрізати нігті?

Рівненько, не надто коротко, кутики легенько підпилювати, щоб нігті не вростали в бокові валики.

Нагадайте, будь ласка, чим медичний педикюр відрізняється від косметичного?

Медичний — менш травматичний, ми працюємо тільки з сухою зроговілою шкірою. Педикюр відбувається без травматизації шкіри, що стимулює швидке, природне самовідновлення тканин. Медичний педикюр у нас відбувається у максимально стерильних умовах, жодного інструменту вдруге ми не використовуємо. З клієнтами працюють фахівці з медичною освітою. Крім цього ми тісно співпрацюємо з лікарями і можемо за потреби швидко скерувати клієнта до потрібного спеціаліста. Косметичний догляд натомість не вирішує жодних проблем, які потребують лікування чи профілактики.

Знаю, ви часто відвідуєте різні змагання, курси з подології. Що нового зараз у вашій сфері?

Багато йдеться про нові процедури, нові підходи до лікування новоутворів. Дуже часто підіймається питання щодо шкідливості гель-лаків, які спричиняють відшарування нігтьових пластин, грибки та багато інших проблем. За кордоном центри подології повністю відмовляються від гель-лаків. Ми, у Stoppa, не рекомендуємо гель-лаків.

Підготувала Ірина Гайсюль.

Центр подології Stoppa є у центрі Тернополя — навпроти залізничного вокзалу (вул. Б. Хмельницького, 19/207) та в ТРЦ “Подоляни” (другий поверх, Beauty Brow Bar).

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