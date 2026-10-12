Вважався зниклим безвісти: Ангелом додому повертається захисник Ігор Гриців з Тернопільщини
Підтвердилася загибель нашого земляка, жителя села Плісняни — Гриціва Ігоря Павловича (13.08.1982 р. н.). Повідомляє зборівський міський голова Руслан Максимів.
З 2024 року Ігор Павлович вважався зниклим безвісти. Увесь цей час рідні жили надією на його повернення, сподіваючись на диво. На жаль, надія змінилася невимовним болем втрати…
У середу, орієнтовно о 14:00, траурний кортеж із тілом Героя проїжджатиме через місто Зборів.
Закликаємо жителів громади вийти та гідно зустріти нашого Захисника, віддати останню шану людині, яка віддала своє життя за свободу й незалежність України.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у глибокій скорботі.
Вічна пам’ять і шана Герою! 🇺🇦