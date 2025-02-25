Скандал у Новосільській спеціальній школі: після публічного розголосу проблеми залишаються невирішеними

21 лютого 2025 року відбулося засідання конкурсної комісії Тернопільської обласної ради щодо проведення конкурсу на посаду директора Новосільської спеціальної школи. Відповідно до положення про конкурс, кандидати пройшли письмове тестування, розв’язали ситуаційне завдання та представили перспективний план розвитку закладу. Однак переможця конкурсу так і не було визначено, тому комісія рекомендувала провести повторний відбір.

Тим часом ситуація у школі залишається критичною навіть після значного публічного розголосу. Про це в ефірі “Громадського радіо” заявила представниця Уповноваженого Верховної Ради з прав дитини Ірина Суслова. Вона підкреслила, що Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець тримає ситуацію на особистому контролі, а також відбувається постійний моніторинг дотримання наданих рекомендацій.

Під час моніторингових візитів було виявлено численні порушення, проте відповідні заходи так і не були вжиті в повному обсязі. “Система має спрацювати на захист дітей. Усі особи, причетні до насильства, мали би бути відсторонені, включно з тими, хто покривав такі порушення. Поліція повинна проводити неупереджене розслідування, використовуючи методи, дружні до дитини”, – наголосила Ірина Суслова.

Наразі відсторонено лише керівника закладу, хоча наявні докази свідчать про ширші масштаби проблеми. Крім того, комісія, створена обласною радою, не виявила всіх зафіксованих порушень. “Ми бачили, як окремі депутати оцінювали лише матеріальну базу закладу – мовляв, є плитка, є штори, значить, все добре. Але найважливішими є безпека та добробут дітей”, – зазначила представниця Уповноваженого.

Під час перевірки було зафіксовано численні порушення, зокрема:

Невідповідність меню – дітей годували не тим, що було передбачено раціоном.

Приховування гуманітарної допомоги – необхідні речі та подарунки залишалися на складах з минулого року й не видавалися вихованцям.

Відсутність належного навчального процесу.

Випадки психологічного насильства над дітьми та введення їм невідомих препаратів.

За цими фактами правоохоронні органи порушили кримінальні справи, однак, як зазначає Ірина Суслова, школа залишається “єдиним закладом в Україні, де були зафіксовані такі серйозні порушення, але не було відсторонено всіх осіб, щодо яких свідчили діти”.

Розслідування триває, але конкретні висновки ще не оприлюднені через таємницю слідства. “Ми сподіваємося, що правоохоронні органи допоможуть знайти відповіді та притягнути винних до відповідальності”, – підсумувала представниця Уповноваженого Верховної Ради з прав дитини.

Ситуація в Новосільській спеціальній школі вкотре доводить необхідність ефективного контролю за діяльністю освітніх установ та захисту прав дітей. Громадськість і правозахисні організації продовжують слідкувати за розвитком подій та вимагати справедливого розслідування.