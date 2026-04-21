Фальсифікат на мільйони: на Тернопільщині викрили масштабне підпільне виробництво

На Тернопільщині правоохоронці викрили підпільний цех із виготовлення фальсифікованих пральних засобів відомих світових брендів.

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури ліквідовано масштабне незаконне виробництво. За даними слідства, організатором схеми був житель Чортківського району, який залучив ще трьох осіб.

У одному з сіл облаштували мініцех із повним циклом виробництва. На промисловому обладнанні в пластикову тару заливали сировину невідомого походження, після чого продукцію маркували підробленими етикетками та продавали як преміальні брендові засоби.

Правоохоронці зазначають, що така продукція могла бути небезпечною як для побутової техніки, так і для здоров’я споживачів.

За попередніми оцінками, протягом останніх шести місяців правовласнику завдано збитків на понад 5,5 млн грн. Фальсифікат реалізовували у Тернопільській, Львівській та Чернівецькій областях через роздрібну торгівлю.

Під час досудового розслідування проведено 25 обшуків. Вилучено понад 8 тисяч літрів підробленої продукції, понад 16 тисяч етикеток, тару, обладнання для виготовлення пластикових ємностей, 8 автомобілів, готівку та сировину.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України — незаконне використання знака для товарів і послуг, вчинене організованою групою. Тривають слідчі дії.