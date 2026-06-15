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Пантеон Героїв 

Понад два роки надії, – Ангелом додому повертається Михайло Вільк з Тернопільщини

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В Кременецьку громаду надійшла трагічна звістка про те, що 21 лютого 2024 року поблизу н. п. Роботине, Пологівського району, Запорізької області, загинув військовослужбовець, житель міста Кременець, стрілець-санітар 3 піхотного відділення 2 піхотного взводу 2 піхотної роти військової частини ****, солдат ВІЛЬК Михайло Іванович, 1971 року народження. Повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім хто знав військовослужбовця Михайла!🕯️

Вічна пам’ять захиснику України, який захищав Батьківщину та кожного з нас🕯️

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