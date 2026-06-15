Понад два роки надії, – Ангелом додому повертається Михайло Вільк з Тернопільщини
В Кременецьку громаду надійшла трагічна звістка про те, що 21 лютого 2024 року поблизу н. п. Роботине, Пологівського району, Запорізької області, загинув військовослужбовець, житель міста Кременець, стрілець-санітар 3 піхотного відділення 2 піхотного взводу 2 піхотної роти військової частини ****, солдат ВІЛЬК Михайло Іванович, 1971 року народження. Повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.
Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім хто знав військовослужбовця Михайла!
Вічна пам’ять захиснику України, який захищав Батьківщину та кожного з нас