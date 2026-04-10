На війні зник безвісти Сергій Зорій з Тернопільщини

На жаль, ще одна світлина додається на Алею надії Підгороднянської громади. Ще одне поставлене на паузу життя, повідомляють у громаді…

7 квітня 2026 року, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Щербаки Пологівського району Запорізької області, зник безвісти наш земляк, мешканець села Великий Ходачків, старший сержант Зорій Сергій Мирославович, 29.11.1979 року народження.