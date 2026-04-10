На війні зник безвісти Сергій Зорій з Тернопільщини
На жаль, ще одна світлина додається на Алею надії Підгороднянської громади. Ще одне поставлене на паузу життя, повідомляють у громаді…
7 квітня 2026 року, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Щербаки Пологівського району Запорізької області, зник безвісти наш земляк, мешканець села Великий Ходачків, старший сержант Зорій Сергій Мирославович, 29.11.1979 року народження.
Ми маємо щиру надію, що він живий і обов’язково повернеться додому. Що повернуться всі наші безвісти зниклі і полонені земляки. Просимо у Господа заступництва і підтримки для них…