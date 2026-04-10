Довгий час вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається Андрій Дмитрів з Тернопільщини

Чорною ниткою вплелася жалоба в передвеликодні дні для нашої громади, повідомляє зборівський міський голова Руслан Максимів.

Сьогодні ми отримали трагічну звістку. За результатами експертизи підтверджено загибель нашого земляка, жителя села Кабарівці — сержанта Дмитрів Андрія Васильовича (16.10.1998 р.н.).

Андрій довгий час вважався зниклим безвісти. Рідні та близькі до останнього сподівалися на диво, але війна безжально забрала життя молодого захисника. Він залишився вірним Україні до останнього подиху.

Висловлюємо щирі співчуття матері, Галині Миронівні, та всій родині.

Вічна пам’ять і слава Захиснику!

Герої не вмирають!

