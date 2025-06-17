Тернопільщина переживає втрату: пішов із життя волонтер Сергій Кльово

У волонтерській сім’ї “Борщ для ЗСУ” — непоправна втрата. Пішов із життя Сергій Кльово — волонтер, який з перших днів повномасштабного вторгнення невтомно працював для підтримки українських військових. Його смерть — болісна звістка для всієї Тернопільщини.

Сергій організував у селі Барахти підрозділ «Шалені бджілки», який став прикладом потужної тилової роботи:

🔸 сушили тоннами овочі,

🔸 підготовлювали горіхи,

🔸 варили соуси,

🔸 створювали медово-імбирні суміші,

🔸 виготовили тисячі літрів яблучного соку для наших воїнів.

«Це була мегалюдина з нескінченною енергією, винахідник, що працював без перепочинку. Його незмінна усмішка, сяючі блакитні очі та самовідданість залишаться з нами назавжди», — згадують волонтери.

Сергій був не просто волонтером — він був душею ініціативи, джерелом натхнення та опори для всіх, хто поруч.

Висловлюємо щирі співчуття родині Сергія.

Хто бажає підтримати його близьких — реквізити картки дружини Олени:

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