Тернопільська обласна рада поповнилася новими депутатами та двох втратила

Під час пленарного засідання Тернопільської обласної ради 17 червня офіційно визнали нових депутатів — Володимира Богайчука від партії «Європейська Солідарність» та Наталію Масник від партії «За майбутнє».

Також два депутати достроково склали свої повноваження — Марія Чашка («Свобода») та Іван Бугай («Батьківщина»).

Рішення про припинення повноважень цих народних обранців розглянули в рамках сьогоднішньої сесії облради, а постанову Центральної виборчої комісії про визнання нових депутатів зачитала представниця ТВК у сесійній залі.

Нові депутати вже офіційно приєдналися до роботи Тернопільської обласної ради і готові представляти інтереси своїх виборців.