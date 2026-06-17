Ветеран із Чортківської громади отримав понад 2,1 млн грн на придбання житла

Мешканець Чортківської громади, ветеран російсько-української війни Михайло Марфіян отримав від держави грошову компенсацію на придбання власного житла. Сума виплати становить 2 млн 140 тисяч гривень.

Як повідомили у Чортківській міській раді, право на компенсацію ветеран отримав у межах державної програми підтримки. Після розгляду документів комісією при міській раді було погоджено призначення допомоги, оскільки Михайло Марфіян є учасником бойових дій, має інвалідність внаслідок війни та не забезпечений власним житлом.

Згодом рішення про виплату коштів затвердила профільна комісія районної державної адміністрації. Державне фінансування вже надійшло до громади, а найближчим часом кошти будуть перераховані на спеціальний рахунок ветерана. Від моменту зарахування виплати він матиме шість місяців для придбання житла.

Свій шлях у війську Михайло Марфіян розпочав у 2016 році, підписавши контракт зі Збройними Силами України. Після навчання у Національній академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного отримав офіцерське звання та став командиром взводу самохідного артилерійського дивізіону.

Під час повномасштабної війни він командував батареєю у 25-й окремій повітрянодесантній бригаді. Захисник брав участь у боях за Авдіївку, Бахмут, Куп’янськ, а також у звільненні Ізюма та обороні Харкова.

28 січня 2023 року під час виконання бойового завдання у Лиманському районі ворожий удар припав по командному пункту, де перебував військовий. Унаслідок поранення він втратив кінцівку та пройшов тривалий шлях відновлення.

З березня 2025 року Михайло Марфіян працює у відділі ветеранської політики Чортківської міської ради, де займається питаннями підтримки ветеранів, їхніх родин, сімей загиблих, зниклих безвісти та полонених захисників України.