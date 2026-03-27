Вчителька з Тернополя отримала три престижні нагороди за рік

Вчителька Наталія Перехрист уже 12 років навчає дітей інформатики та англійської мови у школі №23 в Тернополі. У 2025 році її професійну діяльність відзначили одразу трьома престижними нагородами.

Визнання на всеукраїнському та місцевому рівнях

Педагогиня стала лауреаткою премії Global Teacher Prize Ukraine у номінації «Вчитель інформатики». Окрім цього, вона отримала премію імені Володимира Лучаковського та здобула звання «Вчитель року-2025» у межах телепремії «Гордість Тернопілля».

Активна участь у міжнародних освітніх ініціативах

Наталія Перехрист є амбасадоркою EU Code Week та модераторкою міжнародної ініціативи Global Money Week. Вона активно впроваджує сучасні підходи до навчання та залучає учнів до глобальних освітніх проєктів.

Гранти та розвиток навчального середовища

Вчителька системно працює над написанням грантових проєктів. Завдяки виграним коштам їй вдається оновлювати матеріально-технічну базу кабінету, забезпечуючи учнів сучасним обладнанням для навчання.