У Тернополі водії масово порушують правила паркування
У Тернополі водії продовжують ігнорувати вимоги правил дорожнього руху, залишаючи автомобілі у заборонених місцях. Навіть короткочасна зупинка не звільняє від відповідальності — порушення фіксується незалежно від тривалості.
Патрульні штрафують і проводять профілактичні бесіди
Правоохоронці системно реагують на такі випадки: складають адміністративні матеріали та проводять роз’яснювальну роботу з водіями, аби запобігти подібним порушенням у майбутньому.
Що означає знак 3.34 «Зупинку заборонено»
Дорожній знак 3.34 забороняє як зупинку, так і стоянку транспортних засобів. Виняток — таксі під час висадки чи посадки пасажирів, а також під час завантаження або розвантаження.
Дія знака поширюється:
-
від місця встановлення до найближчого перехрестя;
-
у населених пунктах без перехресть — до кінця населеного пункту.
Водіїв закликають бути відповідальними
Патрульна поліція нагадує водіям про необхідність дотримання правил паркування та відповідального керування транспортом, щоб уникнути штрафів і створення небезпечних ситуацій на дорогах.