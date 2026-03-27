У Тернополі водії масово порушують правила паркування

У Тернополі водії продовжують ігнорувати вимоги правил дорожнього руху, залишаючи автомобілі у заборонених місцях. Навіть короткочасна зупинка не звільняє від відповідальності — порушення фіксується незалежно від тривалості.

Патрульні штрафують і проводять профілактичні бесіди

Правоохоронці системно реагують на такі випадки: складають адміністративні матеріали та проводять роз’яснювальну роботу з водіями, аби запобігти подібним порушенням у майбутньому.

Що означає знак 3.34 «Зупинку заборонено»

Дорожній знак 3.34 забороняє як зупинку, так і стоянку транспортних засобів. Виняток — таксі під час висадки чи посадки пасажирів, а також під час завантаження або розвантаження.

Дія знака поширюється:

від місця встановлення до найближчого перехрестя;

у населених пунктах без перехресть — до кінця населеного пункту.

Водіїв закликають бути відповідальними

Патрульна поліція нагадує водіям про необхідність дотримання правил паркування та відповідального керування транспортом, щоб уникнути штрафів і створення небезпечних ситуацій на дорогах.