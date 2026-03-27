У Коропці посилюють контроль за вивезенням сміття

Коропецька селищна рада вкотре звертається до мешканців громади із проханням укладати договори на вивезення побутових відходів. Законодавство України прямо зобов’язує споживачів користуватися послугами з управління відходами.

Стихійні сміттєзвалища — наслідок безвідповідальності

Під час перевірок екологічні інспектори регулярно фіксують несанкціоновані звалища. Найчастіше їх створюють місцеві жителі, які не уклали договори та викидають сміття у поля, ліси або поблизу водойм.

Хоча органічні відходи можна компостувати, значна частина сміття — пластик, упаковка, будівельні відходи — потребує централізованого вивезення.

Що зобов’язує закон

Відповідно до законодавства, мешканці повинні:

укладати договори на вивезення побутових відходів;

передавати сміття до офіційної системи збору;

за можливості сортувати відходи.

Порушення цих вимог може призвести до різних видів відповідальності — від адміністративної до кримінальної.

Які штрафи передбачені

Згідно зі статтею 82 КУпАП:

для громадян — від 340 до 1360 грн;

для підприємців і посадових осіб — від 850 до 1700 грн.

Із квітня перевірятимуть підприємців

У громаді анонсували створення робочої групи для роз’яснювальної роботи. Особливу увагу приділятимуть підприємцям, адже саме їхня діяльність генерує значну частину відходів.

Вже з 1 квітня 2026 року ФОПів, які не уклали договори, можуть притягувати до адміністративної відповідальності.

Де укласти договір

Оформити договір на вивезення твердих побутових відходів можна:

у Коропецькому комунальному господарстві (вул. Марка Каганця, 10);

у старост за місцем проживання.