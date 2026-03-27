У Коропці посилюють контроль за вивезенням сміття
Коропецька селищна рада вкотре звертається до мешканців громади із проханням укладати договори на вивезення побутових відходів. Законодавство України прямо зобов’язує споживачів користуватися послугами з управління відходами.
Стихійні сміттєзвалища — наслідок безвідповідальності
Під час перевірок екологічні інспектори регулярно фіксують несанкціоновані звалища. Найчастіше їх створюють місцеві жителі, які не уклали договори та викидають сміття у поля, ліси або поблизу водойм.
Хоча органічні відходи можна компостувати, значна частина сміття — пластик, упаковка, будівельні відходи — потребує централізованого вивезення.
Що зобов’язує закон
Відповідно до законодавства, мешканці повинні:
укладати договори на вивезення побутових відходів;
передавати сміття до офіційної системи збору;
за можливості сортувати відходи.
Порушення цих вимог може призвести до різних видів відповідальності — від адміністративної до кримінальної.
Які штрафи передбачені
Згідно зі статтею 82 КУпАП:
для громадян — від 340 до 1360 грн;
для підприємців і посадових осіб — від 850 до 1700 грн.
Із квітня перевірятимуть підприємців
У громаді анонсували створення робочої групи для роз’яснювальної роботи. Особливу увагу приділятимуть підприємцям, адже саме їхня діяльність генерує значну частину відходів.
Вже з 1 квітня 2026 року ФОПів, які не уклали договори, можуть притягувати до адміністративної відповідальності.
Де укласти договір
Оформити договір на вивезення твердих побутових відходів можна:
у Коропецькому комунальному господарстві (вул. Марка Каганця, 10);
у старост за місцем проживання.