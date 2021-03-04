Жителька Тернопільщини Катерина Крупніцька створює з парафіну справжні шедеври (фото)

Мистецтво – не лише картини. В цьому переконана Катерина Крупніцька. Жінка вже понад вісім років створює свічки. Кожна робота майстрині – неповторна та не схожа на інші.

Як з шматочків парафіну зробити справжні шедеври – жінка розповіла «Сороці».

За фахом Катерина Крупніцька – художник, тож творити починала на полотнах.

– Я спочатку малювала картини на релігійно-філософські теми. Зображувала свічки і хотіла трішки більше дізнатися про них. Зайшла в інтернет в пошуках інформації та побачила відео, як майстер виготовляє свічки. Мене це дуже захопило і тому вирішила спробувати. Так вийшло, що вся моя творчість перейшла в цю сферу діяльності, – ділиться майстриня.

Пані Катерина зізнається – скільки свічок зробила вже й не пам’ятає, проте рахунок пішов на тисячі.

– Для мене в цій роботі складного немає. Але перші етапи такі як купівля, розрубування на куски а потім розтоплювання парафіну для мене є найнуднішими. Тому коли роботи багато мені допомагають рідні, – розповідає Катерина Крупніцька. – Створення дизайну свічок, вирізблювання та прикрашання – процеси більш творчі, тому цим займатися дуже люблю.

Кожен етап роботи майстриня детально описує.

– На початку я заливаю форми. Вони в мене є різні за висотою та шириною. Свічки я виготовляю з харчового високоочищеного парафіну, гніту. Також можу додавати ароматизатори. Коли форма застигла, я підв’язую її на гачок і потім за допомогою обладнання на терморегуляторі, де в мене стала температура розтопленого кольорового парафіну в окремих ємкостях, роблю свічки різних відтінків. Залежно від гами занурюю приблизно 35-40 разів чергуючи з холодною водою, щоб шар парафіну тримався і не злазив, – розповідає пані Катерина. – Після кожного занурення мушу витирати воду рушничком, бо якщо занурити так, крапельки покриються парафіном. При розрізі будуть криві лінії і вода стікатиме – це не красиво. Після цього приступаю до різьби свічки.

За словами майстрині, під час горіння готової свічки всі прорізані елементи просвічуються, як це буває у лампадках.

– Свічки вирізблюю спеціальними гачками у формі петельок і тоді вже ножами роблю надрізи, закручую в різні сторони залежно від того, який візерунок хочу зробити, – розповідає жінка.

Скільки час йде на створення однієї такої свічки – сказати складно, говорить майстриня. Процес може може тривати від однієї до кількох годин, залежно від розміру форми.

– Коли свічка готова я ще хвилин 10 нашаровую парафін, а вирізблюю простий візерунок приблизно 10-15 хвилин. Потрібно встигнути це зробити, бо парафін застигає і починає кришитися тоді не вийде завернути всі елементи. Для роботи він має бути теплий, м’який та пластичний. Тому час також обмежений, – говорить Катерина Крупніцька. – Якщо ж дизайн складніший, подовжую термін роботи з і свічкою використовуючи обігрівачі. Це важко, бо в обличчя постійно йде тепле повітря від але воно того варте. Без цього я не змогла б зробити важкі дизайни.

Окрім різьблених, майстриня створює також мальовані свічки.

– Їх створюю за трохи іншою технікою: спочатку заливаю циліндри, потім вирізую зображення, як на дереві, тоді виходить об’ємний малюнок. Спеціальними восковими фарбами розмальовую свічки, так вони виглядають більш живописно. При їх виготовленні почуваюся художником – розповідає Катерина Крупніцька.

Створення такої свічки вимагає трохи більше часу, але все залежить від розміру і від складності роботи, зізнається жінка.

В майбутньому пані Катерина мріє відкрити власну майстерню-крамницю, де могла б проводити майстер-класи та допомагати іншим спробувати себе у виготовленні свічок.

Сорока