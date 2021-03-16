“Автобуси на цих маршрутах часто переповнені, а також там перебувають пасажири без масок”, – в Тернополі перевірятимуть маршрутки

У Тернополі на маршрутах №18 та №20 найчастіше нехтують карантинними вимогами. Про це повідомляє начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук.

За його словами, автобуси на цих маршрутах часто переповнені, а також там перебувають пасажири без масок.

Під час помаранчевої карантинної зони поліціянти порушників у громадському транспорті попереджали. Втім, далі притягуватимуть до відповідальності.

“Якщо проаналізувати проблематику, то є два маршрути, які постійно порушують карантинні вимоги — це маршрути №18, та №20. Це маршрути досить віддалені, протяжність їхня велика. Як пропозиція — або збільшити кількість одиниць транспорту і поспілкуватися з цими перевізниками. Ми зі свого боку боку також будемо реагувати. Ми готові до подальшої роботи, відповідно до постанови Кабміну, яка зараз діє”, – наголосив начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук.

У відділі транспорту Тернопільської міської ради запевнили, що всі перевізники попереджені про необхідність виконання карантинних вимог. Цього тижня контроль за дотриманням правил планують посилити.