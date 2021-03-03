3 березня: 343 нові випадки та 5 смертей через коронавірус на Тернопільщині

❗️343 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 03 березня 2021 року.

Також за останню добу

🔺летальних випадків – 5 (жінка 63 р. Чортківський район с. Блищанка, жінка 82 р. Тернопільський район с. Довжанка, чоловік 56 р. Чортківський район с. Великі Чорнокінці, чоловік 81 р. Чортківський район с. Полівці, жінка 63 р. Чортківський район с. Добрівляни)

🔺одужало – 105 осіб

🔺проведено досліджень методом ПЛР – 1314

❗️За весь час пандемії в Тернопільській області

🔺захворіло – 42765 осіб;

🔺одужало – 38914 осіб;

🔺летальних випадків – 610 (3 випадки жителі інших областей).

✅Загалом випадки підтверджено:

– Кременецький район – 4808 (4480 одужало, 69 летальних):

⬆️в т.ч. м. Кременець – 1016 (925 одужало, 15 летальних)

– Тернопільський район – 25777 (23662 одужало, 328 летальних):

⬆️в т.ч. м. Тернопіль – 11951 (10746 одужало, 146 летальних)

– Чортківський район – 12180 (10772 одужало, 210 летальних):

⬆️в т.ч. м. Чортків – 1725 (1490 одужало, 17 летальних)

🌍Географія поширення нових випадків:

⭕️Кременецький район (41 особа):

• м. Кременець – 11

• м. Почаїв – 1

• м. Ланівці – 2

• м. Шумськ – 3

• с. Великі Млинівці – 2

• с. Жолоби – 1

• с. Великі Бережці – 1

• с. Лосятин – 3

• с. Малі Бережці – 3

• с. Ридомиль – 1

• с. Плоске – 2

• с. Града – 1

• с. Веселівка – 1

• с. Колосова – 1

• с. Соснівка – 1

• с. Васьківці – 2

• с. Цеценівка – 1

• с. Вілія – 2

• с. Бірки – 1

• с. Підгайці – 1

⭕️Тернопільський район (220 осіб):

• м. Тернопіль – 128

• м. Бережани – 11

• м. Теребовля – 6

• м. Збараж – 3

• смт Підволочиськ – 3

• с. Божиків – 1

• с. Рогачин – 1

• с. Базаринці – 1

• с. Іванчани – 5

• с. Колодне – 1

• с. Ліски – 1

• с. Новики – 2

• с. Чернихівці – 1

• с. Чумалі – 1

• с. Заруддя (Збаразька територіальна громада) – 1

• с. Кобзарівка – 1

• с. Кальне – 1

• смт Козлів – 1

• с. Великий Ходачків – 4

• с. Городниця – 2

• с. Криве – 1

• с. Старий Скалат – 1

• с. Староміщина – 3

• с. Сільце – 2

• с. Малів – 1

• с. Плебанівка – 2

• с. Сороцьке – 1

• с. Ілавче – 1

• с. Буданів – 1

• с. Довге – 2

• с. Дарахів – 1

• смт Велика Березовиця – 2

• смт Великі Бірки – 6

• с. Байківці – 1

• с. Біла – 1

• с. Білоскірка – 1

• с. Великі Гаї – 4

• с. Довжанка – 1

• с. Застав’є – 1

• с. Козівка – 1

• с. Мишковичі – 2

• с. Петриків – 2

• с. Підгородне – 1

• с. Смиківці – 3

• с. Соборне – 2

• с. Шляхтинці – 1

⭕️Чортківський район (82 особи):

• м. Чортків – 20

• м. Бучач – 3

• смт Гусятин – 5

• м. Монастириська – 5

• смт Заводське – 4

• с. Біла – 1

• с. Великі Чорнокінці – 2

• с. Долина – 1

• с. Колиндяни – 2

• с. Малі Чорнокінці – 2

• с. Пробіжна – 2

• с. Сосулівка – 1

• с. Угринь – 6

• с. Улашківці – 1

• с. Чорнокінецька Воля – 2

• с. Шманьківці – 3

• с. Шульганівка – 2

• смт Золотий Потік – 2

• с. Костільники – 2

• с. Соколів – 2

• м. Копичинці – 6

• с. Крогулець – 1

• с. Личківці – 1

• с. Устечко – 2

• с. Блищанка – 1

• с. Доброводи – 1

• с. Лазарівка – 1

• с. Швейків – 1