На Тернопіль чекає ще один важкий іспит

Наразі Тернопіль знаходиться у Кам’янському, де сьогодні ввечері команда Дмитра Забірченка спробує засмутити одну з найкращих команд Суперліги – Прометей.

З Прометеєм ми ще зовсім нещодавно грали у Вищій лізі. але за два роки в клубі докорінно змінилися амбіції. На свій другий рік в Суперлізі “червоно-білі” мають один з найдорощих ростерів чемпіонату (посперечатися може хіба що Дніпро) та є одним з головних претендентів на чемпіонство.

В турнірній таблиці Прометей нижче за Тернопіль, але тільки тому що “жовто-зелені” зіграли на один поєдинок більше. Прометей останнім часом здобув чотири перемоги поспіль і змусив своїх вболівальників забути про прикру невдачу у матчі-відкритті сезону проти Запоріжжя. До того ж, до кладу команди з лазарету повернулися декілька ключових гравців.

Одним з найцікавіших протистоянь цієї гри буде дуель Керрінгтона Ворда та Ді Джея Стефенса. Ці хлопці відомі своїм нелюдським стрибком та неодмінно спробують порадувати нас крутими данками, і таке видовище неможливо пропустити.

Не забуваймо, що кожну гру Тернополя можна подивитися на великому екрані та в гарній компанії вболівальників клубу у Пабі Файного Міста. Сьогодні там буде гаряче!