У Тернополі люди перекрили дорогу (фото)

У Тернополі на масиві Дружба люди перекрили дорогу. Так місцеві мешканці протестують проти забудови біля Березілю. Тернополяни переживають за свої будинки, які можуть не витримати будівництва. Натомість будівельник мав зробити ремонт та реконструкцію ПК «Березіль», благоустрій навколишньої території тощо.

Демальянс здійснивши перевірку вихідних даних щодо даного будівництва змушений констатувати, що містобудівні умови № 641 від 22.03.2016 р. забудови земельної ділянки надані головним архітектором міста Бесагою В.Й. незаконно.

Причому надавались вони з особливим цинізмом, посилаючись на план зонування території міста Тернополя, але саме план зонування і забороняє будівництво житлового будинку на цій території. Ситуація повністю аналогічна із забудовою готельного комплексу на Бульварі С. Петлюри. Це черговий обман громади на догоду чиїмось приватним інтересам, а яку вигоду отримав із цього міський архітектор мають встановити компетентні органи.

Фахівці ДемАльянсу неодноразово попереджали, що зміни до генерального плану м. Тернополя призначені тільки для узаконення усіх порушень норм та Українського законодавства, що в свою чергу веде до знищення міської інфраструктури та погіршення умов проживання громади.

Таким чином, завдяки незаконному наданню вихідних даних, інвестор уже втягнутий у величезні витрати на розробку проектно-кошторисної документації. Нажаль міське управління держархбудконтролю традиційно не виявивши порушень, зареєструвало декларацію на початок виконання будівельних робіт. Дивує і сама назва об’єкту – культурно-мистецький центр, адже насправді це не що інше як житловий будинок з підземними стоянками автомобілів та приміщенням громадського призначення.

А в підсумку п. Бесага В.Й. в наслідок некомпетентності чи керуючись особистою вигодою, а можливо змовившись із інвестором, зобов’язав тепер повернути кошти забудовнику за рахунок громади, із санкціями які передбачені інвестиційною угодою.

Такі дії міської влади ще раз доводять, що вона не збирається прислухатись до громади, дотримуватись Законів України чи генерального плану міста, навіть нової, «старанно відкоригованої» його редакції. Все більш стає зрозумілим що розробка містобудівної документації, в розумінні міських чиновників, це тільки одна із схем прихватизації коштів громади.

Намагання влади протягнути погодження через так звані «громадські слухання, не повинно ввести громаду в оману.

Тож закликаємо тернополян зобов’язати своїх депутатів скасувати незаконне рішення про внесення змін в генеральний план міста, в іншому разі їх чекатиме доля мешканців районів довкола Березілю та бульвару Петлюри. І вже традиційно Тернополю в цьому випадку загрожуватиме забудова скверів та зелених зон і тільки Бог знає, які ще «сюрпризи» підготували тернополянам головний архітектор разом із керівництвом міста.