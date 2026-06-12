Тернопільська громада отримала 67,5 млн грн субвенцій: на що витратять кошти

Виконавчий комітет Тернопільської міської ради вніс зміни до бюджету Тернопільської міської територіальної громади на 2026 рік. Коригування пов’язане з надходженням державних субвенцій, міжбюджетних трансфертів та внутрішнім перерозподілом коштів.

Загалом дохідна та видаткова частини бюджету зросли на 67 млн 523 тис. 386 грн.

Найбільшу суму – 47 млн 421 тис. 186 грн – громада отримає з державного бюджету на виплату грошових компенсацій для придбання житла пільговим категоріям громадян. Кошти спрямують через управління соціальної політики.

Ще понад 20 млн грн надійде на реалізацію публічного інвестиційного проєкту «Нова українська школа». Фінансування отримає управління освіти і науки.

Також до бюджету надійдуть міжбюджетні трансферти від Скалатської та Великобірківської громад – по 30 тис. грн від кожної. Ці кошти використають для забезпечення освітніх послуг з інклюзії.

Водночас бюджет зменшиться на 40 тис. грн через скорочення окремих соціальних субвенцій.

Крім того, виконком погодив внутрішній перерозподіл видатків. Зокрема, 186 тис. грн із коштів, передбачених на розвиток закладів загальної середньої освіти, спрямують на співфінансування заходів у межах реформи «Нова українська школа».

Ще 200 тис. грн перенаправлять на виплати працівникам інклюзивно-ресурсного центру №1 та педагогам, які проводять корекційні заняття для дітей з особливими освітніми потребами.

Окремо 1,4 млн грн, раніше передбачених для закладів професійно-технічної освіти, використають для забезпечення корекційних занять у школах і дитячих садках громади.