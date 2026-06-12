Біля Касперівців випав великий град: негода накрила частину Тернопільщини (відео)

На півдні Тернопільщини випав великий град, а в інших районах скаржаться на посуху

Частиною Тернопільщини 11 червня пронеслася негода. Поблизу села Касперівці у Чортківському районі випав великий град, який, за словами місцевих жителів, міг завдати шкоди городам та сільськогосподарським культурам.

Відео негоди опублікувала користувачка соціальних мереж vira_akhm. На кадрах видно інтенсивний град, що вкрив землю білими льодяними кульками.

Водночас мешканці інших районів області повідомляють про зовсім іншу погодну ситуацію. Зокрема, жителька Кременецького району Любов написала у коментарях, що у їхній місцевості дощів майже немає, а земля продовжує пересихати.

«У нас все сохне, дощу немає. Але ввечері 11 червня дуже похолодало», – зазначила жінка.

Таким чином, поки одні громади потерпають від посухи, інші зіткнулися з наслідками негоди та граду, який може знищувати майбутній урожай.