Тернопільська міська рада втратила через прокуратуру понад 10 гектарів заповідних земель

Земельну ділянку площею 10,74 гектара в межах гідрологічного заказника загальнодержавного значення «Серетський» повернули у державну власність. Виконано постанову Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 25 лютого 2026 року, ухвалену за позовом Тернопільської окружної прокуратури.

Як повідомили в обласній прокуратурі, державний реєстратор уже вніс відповідні відомості до Державного реєстру речових прав. Власником земельної ділянки офіційно зареєстровано державу в особі Тернопільської обласної військової адміністрації.

За даними прокуратури, землі заказника раніше незаконно вибули з державної власності та були передані до комунальної власності Тернопільської міської ради як землі сільськогосподарського призначення.

Водночас ця територія належить до природно-заповідного фонду та розташована в межах об’єкта Смарагдової мережі Європи. Відповідно до законодавства, такі землі можуть перебувати виключно у державній власності.

З метою повернення ділянки Тернопільська окружна прокуратура звернулася до суду. Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили у задоволенні позову. Однак Верховний Суд скасував ці рішення та дійшов висновку, що прокуратура довела належність спірної земельної ділянки до території природно-заповідного фонду.

У результаті Верховний Суд ухвалив нове рішення, яким задовольнив позов прокуратури та зобов’язав повернути заповідні землі у власність держави.