У Шумську зустрінуть звільненого з полону захисника Андрія Кузьмича

У середу, 21 травня, у місті Шумськ відбудеться зустріч із військовослужбовцем Андрієм Кузьмичем, який нещодавно повернувся з російського полону.

Про це повідомили у Шумській територіальній громаді. Захисник є уродженцем села Стіжок, а з полону він був звільнений 24 квітня 2026 року.

Зустріч із воїном запланована на 16:00 на площі Героїв Майдану. Мешканців громади запрошують долучитися до заходу, щоб підтримати захисника та розділити з ним момент повернення додому.

У громаді наголошують, що подібні зустрічі є важливими для підтримки військових, які пройшли через полон, та для вшанування їхньої стійкості й мужності.