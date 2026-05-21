У Тернополі відкрили фотовиставку «Війна в обличчях» до Дня Героїв

У холі адмінбудівлі Тернопільської обласної ради відкрили фотовиставку «Війна в обличчях», приурочену до Дня Героїв, який в Україні відзначають 23 травня.

Організатором виставки стала громадська організація «Фонд імені Сергія Коновала». Проєкт покликаний через фотографії українських військовослужбовців, волонтерів та полеглих захисників передати справжнє обличчя війни, силу українського народу та ціну боротьби за свободу.

На світлинах представлені діючі військові, волонтери, а також портрети Героїв, які віддали життя за Україну. Організатори наголошують: кожне фото — це окрема історія мужності, самопожертви та незламності.

Авторками проєкту є:

Ольга Коновал — дружина Героя України Сергія Коновала «Норда», волонтерка та громадська діячка;

Христя Луцик — українська журналістка, яка з початку повномасштабного вторгнення працює на прифронтових і деокупованих територіях та документує наслідки війни.

У Тернопільській обласній раді зазначають, що виставка поєднує минуле й сучасність — тих, хто нині бореться за Україну, і тих, хто загинув за її свободу.

Фотовиставка «Війна в обличчях» триватиме до 25 травня. Відвідати її можуть усі охочі жителі та гості Тернопільщини.