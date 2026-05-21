Земля, зарплати та закупівлі: порушення на 5,2 млн грн виявили у Великоберезовицькій селищній раді

Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області завершило ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Великоберезовицької селищної ради. Перевірка охопила період із січня 2022 року по листопад 2026 року.

За результатами ревізії аудитори встановили фінансові порушення на загальну суму 5,2 млн грн.

Найбільші втрати пов’язані з недоотриманням доходів місцевого бюджету. Зокрема, понад 2,3 млн грн громада недоотримала через неналежний контроль за сплатою оренди землі та несвоєчасний перегляд умов договорів після зміни нормативної грошової оцінки або цільового призначення земельних ділянок.

Ще 1,3 млн грн бюджет недоотримав у вигляді пайової участі у розвитку інфраструктури. Як встановили аудитори, один із забудовників після введення об’єкта в експлуатацію не виконав обов’язок щодо визначення розміру пайового внеску та перерахування коштів до бюджету.

Також ревізія виявила:

завищене нарахування та виплату заробітної плати майже на 249 тис. грн;

оплату завищеної вартості ремонтно-будівельних робіт на 37 тис. грн.

Окремо аудитори зафіксували порушення у сфері публічних закупівель. Йдеться про поділ предмета закупівлі під час будівництва місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення, кошторисна вартість якої перевищувала 5,1 млн грн.

За даними Держаудитслужби, договір на виконання робіт на суму 1,3 млн грн уклали без використання електронної системи закупівель. Крім того, роботи виконувала компанія, яка на той момент не мала необхідної ліцензії.

За допущені порушення одну посадову особу притягнули до адміністративної відповідальності. Протокол щодо порушення законодавства у сфері закупівель скерували до суду.

Матеріали ревізії передали до Тернопільської обласної прокуратури.