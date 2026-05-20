У "Агроленді" під Тернополем відбудеться фестиваль "Фест молоко 2026": музика, гастрономія та сімейний відпочинок

31 травня 2026 року в етнопарку сімейних вражень “Агроленд” поблизу Тернополя пройде Національний фестиваль молока “Фест молоко 2026” — масштабна подія, що поєднає гастрономію, етнокультуру, фермерство та розваги для всієї родини.

Організаторами заходу виступають “Агроленд” та АПС у співпраці зі Спілкою молочних підприємств України та Асоціацією виробників молока. Ведучим фестивалю стане Володька (VIP Тернопіль).

Гостей очікує насичена концертна програма в етно-стилі за участі народних колективів, виконавців живої музики та артистів з різних регіонів України. Також організатори планують приїзд відомих українських блогерів.

Окрему увагу приділять виставково-ярмарковій зоні та фудкортам. Відвідувачі зможуть скуштувати та придбати крафтову молочну продукцію, випічку, напої та сувеніри від українських виробників, а також поспілкуватися з виробниками та дізнатися більше про локальні бренди.

Для дітей підготують окрему зону з аніматорами, майстер-класами, конкурсами, творчими активностями та фотозонами. Організатори позиціонують фестиваль як подію для всієї родини.

Дата проведення: 31 травня 2026 року
Час: 11:00–19:00
Місце: етнопарк сімейних вражень “Агроленд”

Вартість входу становитиме 500 грн для дорослих та 450 грн для дітей. У квиток входить відвідування всіх локацій етнопарку, фестивалю, концертної програми та майстер-класів.

Серед партнерів фестивалю — “Ласунка”, “Молокія”, “Комо”, “Волошкове Поле”, “Яготинський”, Raiffeisen Bank, Credit Agricole Bank та інші українські й міжнародні бренди.

