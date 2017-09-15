Дерев’яна церква у Горожанці — одна з найдавніших у Монастириському краї (Фото)

Церква Успіння Пресвятої Богородиці у селі Горожанка Монастириського району з 1790 року. Храм вважається одним із найдавніших у Монастириському краї.

“Про її давній вік може свідчити те, що вхід до церкви є не з заходу до бабинця, а з півдня, — повідомляє у Facebook ‎Andriy Senko‎. — Відновлена у 1892 році. Місцева релігійна громада тривалий час церкву не використовує, адже збудувала новий храм. Хто йшов на прощу з Самбора до Зарваниці, то обов’язково був біля цієї церкви, адже маршрут прощі проходить через Горожанку. Дерев’яна церква стоїть в центрі села, з півдня від нового мурованого храму, на схилі. Має три зруби, один верх. З півночі до вівтаря прибудована велика захристія. Під опасанням стіни оббили плистами ДСП, над опасанням шальовані вертикально дошками і лиштвами. Церковця потребує ремонту. На фото видно, як похилився хрест на куполі. Стара дерев’яна дзвіниця не збереглася”.

Церква належить громаді Української греко-католицької церкви.