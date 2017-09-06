На території Борщівського ліцею встановили фігуру Богородиці

Про духовний розвиток своїх учнів подбали в Борщівському професійному ліцеї. Днями на території навчального закладу освятили фігуру Божої Матері, яка відтепер щодня зустрічатиме ліцеїстів.

Три місцевих священики о. Богдан, о. Іван, о.Ігор у присутності учнів, викладачів, батьків, жителів міста посвятили фігуру Матері Божої.

Ініціативну групу для спорудження фігури очолив директор навчального закладу Драпак Ігор Євгенович. У встановленні та благоустрою духовного куточка брали активну участь працівники ліцею. Свою лепту внесли і підприємці Віталій Гаврилюк, Роман Домітряк та керуючий Борщівським відділенням Приватбанку Андрій Ратушняк.