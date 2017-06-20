Тернопіль зустрів велике Свято Морозива (фото)

18 червня м. Тернопіль вкотре зустрів Свято Морозива від найбільшого виробника морозива в Україні – компанії «Рудь» (ПАТ «Житомирський маслозавод»).

Вже 12-ий рік поспіль лідер України з виробництва морозива в Україні – ТМ

«Рудь» — дарує незабутні враження у вигляді яскравого дійства: родинного свята. Заходи проходять по всій Україні.

Свято Морозива — немов окрема країна, головними «законами» котрої є розваги, веселощі і, обов’язково, спілкування, творчий розвиток і дарунки. Існує навіть своя «валюта» — рудики. Саме ці «гроші», які можна отримати за зібрані упаковки від морозива «Рудь», гості свята витрачають на участь у майстер-класах, атракціонах і на купівлю усіляких сувенірів.

Президент компанії «Рудь» – ПАТ «Житомирський маслозавод» Петро Рудь: «Свято Морозива – це соціальний проект. Традиційно ми приділяємо найбільшу увагу саме родинному спілкуванню та творчому розвитку дітей. Тому кожного року ми намагаємось віднайти ті цікавинки, які стануть до вподоби нашим маленьким споживачам. Це стосується як формату та змісту заходу, так і, найголовніше, нашої продукції. Незмінним лишається тільки найвища якість морозива «Рудь». Вдячні кожному нашому споживачеві за довіру та підтримку!»

Святкове містечко «Рудь» завжди рясніє безліччю атракціонів, майстер-класів і розваг. Ось можна зробити аквагрим, тут — неперевершену зачіску, там можна перевірити себе на влучність… І це далеко не весь перелік! Окрім цього, казкові герої та аніматори, запальні ведучі, що пропонують цікаві конкурси, естафети та забави, – на Святі Морозива завжди весело та незабутньо. І, звичайно, яке свято без найсмачнішого морозива «Рудь»!

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» – ТМ «РУДЬ»

Публічне акціонерне товариство «Житомирський маслозавод» — компанія «Рудь» — лідер серед українських виробників морозива.

«Морозиво № 1» — це не лише рекламний слоган, а й мета існування компанії.

Продукція підприємства не тільки задовольняє потреби, а й перевищує сподівання споживачів. Навіть найвибагливіші з них можуть знайти для себе свій смак.

Щоденно компанія «Рудь» переробляє 300 тонн молока. Ключовий продукт компанії — морозиво: його за добу виготовляється близько 150 тонн. Досягти таких показників стало можливо завдяки високоефективному обладнанню, унікальному для України.

Зважена стратегія, надійна команда та високий рівень менеджменту дозволяють компанії досягати значних результатів. Традиційне прагнення компанії «Рудь» до високих стандартів забезпечило підприємству розробку, впровадження та сертифікацію систем екологічного менеджменту, якості та харчової безпеки.

У вересні 2014 року компанія успішно пройшла перевірку Місії Європейського Союзу щодо стандартів якості українських молочних продуктів. «Рудь» — перший виробник морозива в Україні, який пройшов аудит Європейської комісії щодо постачання продукції у країни Євросоюзу.

Розуміючи масштаби виробництва морозива, компанія «Рудь» прагне до постійного зростання показників якості та екологічного стану довкілля, докладає невпинних зусиль до попередження та мінімізації забруднення. Підприємство несе повну відповідальність за якість та безпеку виробленої продукції, а також впливи на екологію. Компанія «Рудь» має безліч нагород: дипломи, медалі, відзнаки, що є переконливим доказом високої ефективності застосування сучасної філософії бізнесу.

Вже більше 10 років компанія «Рудь» є визнаним лідером ринку морозива й заморожених продуктів України. Використання нових технологій та підходів до роботи, міцні партнерські зв’язки, вірність традиціям дозволяє нам завжди та в усьому бути на крок попереду — ми працюємо для споживачів!

Детальніше про компанію «Рудь»: на сайті rud.ua