Дива не сталося. Мисливці знайшли тіло 15-річного Віктора Груб’яка

Майже місяць шукали Віктора Груб’яка, який пішов з дому ще ввечері 21 листопада. Друзі розповідають, що бачили його близько першої години ночі 22 листопада біля будинку культури сусіднього села Вівся. З того часу хлопця не могли знайти.

За інформацію Національної поліції в Тернопільській області, мисливці під час полювання у полі в ріллі між селами Вівся та Золота Слобада виявили тіло. Працівники поліції розпочали проводити слідчі дії.

Нагадаємо, за цей період поліцейські оглянули кожен метр в радіусі понад десять кілометрів від місця проживання та місця, де востаннє бачили Віктора. За допомогою квадрокоптера та й людського ресурсу обшукали всі навколишні поля, ліси, лісосмуги, чагарники, торф’яники, кар’єри. Також спускали ставок.

Рідні, знайомі, як і не байдужі, не втрачали надії розшукати Віктора живим. Дива не сталося