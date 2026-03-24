Наземні дрони тернопільського виробника «Мураха» доступні за Е-бали на Brave1 Market: попит зростає

Наземний роботизований комплекс (НРК) «Мураха» з 18 березня 2026 року став доступним для замовлення за «Е-бали» на маркетплейсі Brave1 Market.

За перший тиждень після запуску нової опції підрозділи Сил оборони України подали запити на 31 одиницю комплексу. НРК інтегровано у програму «Армія Дронів Бонус», яка передбачає нарахування балів за підтверджені результати бойової роботи: знищення та ураження техніки і живої сили противника, виконання завдань та евакуацію поранених. Накопичені бали військові можуть обмінювати на техніку та оперативно отримувати її через систему DOT-Chain Defence після авторизації у DELTA.

Станом на березень 2026 року на Brave1 Market за «Е-бали» доступні 19 наземних роботизованих комплексів, серед яких лише чотири – гусеничні, дві з них — варіації «Мурахи». Платформа доступна у двох конфігураціях — зі Starlink Mini або без нього.

Призначення та технічні можливості

НРК «Мураха» закриває критичну нішу — логістику «останнього кілометра» під вогнем, де ризики для особового складу максимальні. Він вже активно застосовується підрозділами ЗСУ для підвозу боєприпасів, доставки медичних засобів та евакуації поранених.

Вантажопідйомність: понад 500 кг

Дальність: до 50 км

Максимальна швидкість: до 12 км/год

Кліренс: 240 мм

Система управління: MIL ELRS + Starlink Mini (можлива інтеграція Silvus, LTE, хмарне керування)

Привід: електричний, сумарна потужність 4 кВт*год

Корпус: бронесталь Armox 500t (3 мм), метал, алюміній

Оснащення: інфрачервоні ліхтарі, дві камери, GPS, подвійна система охолодження, підігрів батарей

Комплекс керується одним оператором і здатен пересуватися місцевістю зі складним рельєфом, долати невеликі броди та працювати за умов протидії РЕБ. Платформа кодифікована Міністерством оборони України та має номенклатурний номер НАТО.

Виробник: українська компанія «Роботизовані комплекси» (Тернопіль).