Новини Тернополя 

Фотофакт: у Тернополі зберігають фрак, в якому видатний український артист співав Сталіну

Irena 15 Views Прокоментуй!

Свого часу видатний український оперний співак, режисер, педагог, народний артист України, виконавець пісень “Рідна мати моя”, “Чорнобривці” Дмитро Гнатюк подарував відомому в Тернополі ресторатору Михайлові Гросулякові свій фрак. У цьому одязі Гнатюк співав для Сталіна у 1949 році. Цей фрак можна побачити в ресторані “Старий Млин” у Тернополі.

“Колись Дмитро Гнатюк розповів мені таку історію, — пригадує Михайло Гросуляк. — “Стоять три старших мужики, грають доміно й один питає: – який період в розвитку держави тобі подобається найбільше? Інший каже: – коли правив Сталін. – Та то як, Сталін був страшний деспот, скільки людей вбив?! – Ти не про те думаєш, але Я ТОДІ МОЛОДИЙ БУВ” .

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