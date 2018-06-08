Фотофакт: у Тернополі зберігають фрак, в якому видатний український артист співав Сталіну

Свого часу видатний український оперний співак, режисер, педагог, народний артист України, виконавець пісень “Рідна мати моя”, “Чорнобривці” Дмитро Гнатюк подарував відомому в Тернополі ресторатору Михайлові Гросулякові свій фрак. У цьому одязі Гнатюк співав для Сталіна у 1949 році. Цей фрак можна побачити в ресторані “Старий Млин” у Тернополі.

“Колись Дмитро Гнатюк розповів мені таку історію, — пригадує Михайло Гросуляк. — “Стоять три старших мужики, грають доміно й один питає: – який період в розвитку держави тобі подобається найбільше? Інший каже: – коли правив Сталін. – Та то як, Сталін був страшний деспот, скільки людей вбив?! – Ти не про те думаєш, але Я ТОДІ МОЛОДИЙ БУВ” .