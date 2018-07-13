Тернопільська влада сама страхуватиме учасників АТО

Сьогодні в Тернопільській обласній державній адміністрації відбувся круглий стіл за участі голови Тернопільської обласної ради, заступника голови Тернопільської ОДА, представників Тернопільської обласної Спілки учасників АТО, 44 ОАБР та громадськості. Про це повідомляє Катерина Бойко.

Темою обговорення було питання створення інституту медичного страхування всіх учасників АТО Тернопільщини, в тому числі добровольців.

Зміст програми полягає в тому, що держава в особі Обласної ради та облдержадміністрації гарантує кожному учаснику бойових дій у разі настання страхового випадку страхову виплату в розмірі 100 тисяч грн. Сплату щомісячного страхового внеску в сумі 300 грн. область бере на себе, учасникам АТО нічого платити не доведеться.

Ідея дуже непогана і стане істотною підтримкою для учасників бойових дій, в яких погіршився стан здоров’я, і стане додатковою опцією до вже існуючих обласних програм підтримки учасників АТО, – каже Катерина.

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