Любов Перчик – одна з найкращих вчителів початкових класів у Тернополі за версією батьків та учнів

Сьогодні під час свята Останнього дзвоника “Погляд” запитав у батьків випускників Тернопільської спеціалізованої початкової школи повного дня з поглибленим вивченням англійської мови, які першими в місті вчилися за проектом “Інтелект України”, чому обрали саме цей навчальний заклад для своїх дітей і ризикнули спробувати ексклюзивний освітній проект.

Уніят Марія Богданівна, голова батьківського комітету: “У 4-І класі вчився мій син Михайло. Це дуже перспективна школа, де дають необхідні знання. Ми вибрали її через те, що 4 роки тому тут вперше впровадили проект “Інтелект України”. Це дає можливість діткам досягнути багато того, чого в звичайних школах немає. Вони вивчають цікаві, унікальні предмети. Наприклад, “Людина і світ”, уже в перших класах діти вивчають океани, їм це надзвичайно цікаво. А ще є урок “Еврика”, де багато задач на логіку. На цьому уроці учні мають право посперечатися, довести один одному свою позицію.

Як на мене, Любов Орестівна Перчик одна із найсильніших вчителів, як доказ — 19 грамот у нашому класі, це підтвердження її роботи впродовж 4 років. Більша половина класу йде навчатися у гімназію імені Івана Франка, тобто у найсильнішу гімназію в Тернополі. Це також доказ, що діти відчувають впевненість у своїх знаннях”.

– Мій син Віктор закінчив сьогодні 4-І клас, – розповіла Наталія Онуферко. – Навчання йому давалося дуже легко – закінчує школу з Похвальним листом. Кожен урок тут для нього був цікавим, особливо тим, що уроки проводилися за допомогою сучасних технічних засобів. Вчителька завжди була активною, проводила різні конкурси, які особливо полюбилися дітям. З вересня плануємо продовжити навчання у Тернопільській Українській гімназії ім. І. Франка.

– Школою задоволена, рекомендую її, оскільки вона реально дає ті знання, які потрібні дітям для успішного старту в навчанні, – підкреслила Наталія Лобанець, мама випускника-інтелектуала Дмитра з 4-І класу. – Хороше ставлення до діток з боку вчителів, що важливо для формування особистості, громадянина. Вчителька наша дуже хороша, чуйна, уважна, до діток ставилася, як до своїх. Рекомендую цю школу для тих, хто хоче, щоб їх діти хотіли вчитися.

Юрій Гуцалюк: “Цю школу для донечки Олени обрали тому, що тут повний день навчання, діти залишаються до вечора, немає проблем, щоб відлучатися з роботи, заразом раціонально заповнений час дитини. Вони тут роблять уроки, дитина приходить додому з повністю або майже повністю готовим домашнім завданням, це полегшує життя всім”.

– Навчання сина відбувалося у цікавих умовах, – розповів батько Арсенія Поради, який навчався у 4-І класі. – Вчителька сповнена ентузіазму до реалізації цікавої новітньої програми “Інтелект України”. Був нестандартний підхід, нові технології навчання, гарно забезпечено матеріал, який надавався дітям для вивчення. Ми задоволені тим, що потрапили саме в цей клас. Це дало нам поштовх до подальшого росту, реалізації дитини, яка сповнена бажанням вчитися, що є важливим фактором для розвитку і становлення особистості. Раніше ми планували продовжити навчання у першій гімназії, так і прямуємо. У неділю маємо вступні іспити в цей навчальний заклад. Хоча є ще дуже цікавий варіант — навчання в гімназії “Гармонія”, де відбувається продовження проекту “Інтелекту України”.

Олеся Чайківська, мама випускниці Ангеліни: “У цій школі вже в третьому класі навчається і молодший син. Обрали цю школу, бо тут вчилися діти наших родичів, знайомих, друзів, які рекомендували її. Ми теж задоволені. Тут дуже гарні вчителі, розуміючі. Мені дуже подобається програма, за якою тут навчають. На уроках багато логічних завдань, що є дуже добре. Загалом нам пощастило з вчителем, батьками та однокласниками”.

Десятикласники Тернопільської школи №15 щороку приходять на Останній дзвінок до першої вчительки Любов Орестівни Перчик. Розповідають про неї з теплотою:

Глинський Тарас: “Це дуже хороша вчителька, вона добре вчила, приділяла нам багато уваги, ніколи не кричала без причини”.

Анастасія Осіпова: “Любов Орестівна одна з моїх улюблених вчителів, вона хороша, завжди в міру строга, добре все пояснювала. Просто класна вчителька”.

Олександр Паламар: “Перша вчителька запам’яталася як найкраща в світі, яка навчила мене всього”.

Вікторія Савченко: “Любов Орестівна була найкращою серед вчителів. Вона добра, щира. Коли ми щось “натворили”, старалася вирішувати проблеми спокійно”.

Гашов Денис: “Любов Орестівна була дуже доброю, уважною, розумною”.

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