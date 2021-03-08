19:02 | 8.03.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Майже 100 населених пунктів Тернопільської області будуть без електроенергії 9 березня

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

ВАТ “Тернопільобленерго” повідомляє, що 9 березня у зв’язку з виконанням планових ремонтів обладнання та інших робіт з експлуатаційного обслуговування буде тимчасово припинене постачання електричної енергії окремим споживачам в таких населених пунктах області:

РЕМ

Перелік споживачів, яким буде тимчасово припинене постачання електроенергії

Якої тривалості передбачається перерва в електропостачанні

 

 

 

Бережанський РЕМ

  • с.Божиків

з 09:00 до 17:00

Бережанський РЕМ

  • с. Рогачин

з 09:00 до 17:00

Бережанський РЕМ

  • с.Жуків

з 09:00 до 17:00

Бережанський РЕМ

  • м.Бережани вул. Лесі Українки

з 08:00 до 18:00

Борщівський РЕМ

  • м.Борщів(частково)

з 09:00 до 16:00

Борщівський РЕМ

  • м.Борщів(частково)

з 09:00 до 16:00

Борщівський РЕМ

  • м.Борщів(частково)

з 09:00 до 16:00

Борщівський РЕМ

  • с. Панівці

з 09:00 до 16:00

Бучацький РЕМ

  • с.Переволока

з 09:00 до 16:00

Бучацький РЕМ

  • с.Жнибороди

з 09:00 до 16:00

Бучацький РЕМ

  • с.Костільники

з 09:00 до 16:00

Гусятинський РЕМ

  • с. Личківці вул. Колонія

з 09:00 до 17:00

Гусятинський РЕМ

  • с. Сухостав

з 09:00 до 17:00

Гусятинський РЕМ

  • с. Коцюбинці

з 09:00 до 17:00

Гусятинський РЕМ

  • смт. Гримайлів

з 09:00 до 17:00

Заліщицький РЕМ

  • с.Зозулинці.

з 09:00 до 16:00

Заліщицький РЕМ

  • с.Садки..

з 09:00 до 16:00

Збаразький РЕМ

  • м.Збараж в.т.ч. вул.Тихого, ПП Мартинчак, Тернопільінструмент, ФГ”Біо Збараж”

з 09:00 до 17:00

Збаразький РЕМ

  • с.Шимківці

з 09:00 до 17:00

Збаразький РЕМ

  • м.Збараж в.т.ч.вул.Технічна

з 09:00 до 17:00

Збаразький РЕМ

  • с.М.Раковець в.т.ч. ФАП,Церква,магазин

з 09:00 до 17:00

Зборівський РЕМ

  • с.Осташівці

з 10:00 до 17:00

Зборівський РЕМ

  • с.Жабиня

з 10:00 до 17:00

Козівський РЕМ

  • с.Денисів

з 10:00 до 17:00

Козівський РЕМ

  • с.Городище

з 10:00 до 17:00

Козівський РЕМ

  • смт.Козова вул.Вербицького,вул.Купчинського

з 10:00 до 17:00

Кременецький РЕМ

  • с.Сапанів, х.Шишки, х.Трачуки, с.Хотівка

з 09:00 до 17:00

Кременецький РЕМ

  • с.Лідихів

з 09:00 до 17:00

Кременецький РЕМ

  • с.Чугалі, с.М.Зеблази, с.В.Зеблази

з 09:00 до 17:00

Кременецький РЕМ

  • с.Лідихів

з 09:00 до 17:00

Лановецький РЕМ

  • с.Білозірка, с.Борщівка, с.Іванківці, с. Борсуки с. Якимівці с.Буглів с.Люленці с.Огризківці, с. Молотків, с. Передмірка, м.Ланівці вул.Білозірська, Новосілка, Українська, Ювілейна, Листопадова, Тернопільська, Берегова, Незалежності (частково), Вишнівецька (частково), с.М.Карначівка, с.Ванжулів, с.Загірці, с.Михайлівка.

з 09:14 до 17:12

Монастириський РЕМ

  • с.Високе

з 09:00 до 17:00

Монастириський РЕМ

  • с.Яргорів

з 09:00 до 17:00

Підволочиський РЕМ

  • Підволочиськ, Скорики, Климківці, Староміщина, Медин, Дорофіївка,Супранівка, Нове Село, Лозівка, Гущанки, Сухівці, Токи, Воробіївка, Пеньківці, Просівці, Терпилівка, Гнилички, Скалат, Мислова, Колодіївка, Іванівка

з 09:00 до 16:00

Підгаєцький РЕМ

  • с,Бронгалівка

з 09:00 до 17:00

Підгаєцький РЕМ

  • с,Рудники

з 09:00 до 17:00

Теребовлянський РЕМ

  • м Теребовля

з 09:00 до 17:00

Теребовлянський РЕМ

  • с. Романівка

з 09:00 до 17:00

Теребовлянський РЕМ

  • смт Дружба

з 09:00 до 17:00

Теребовлянський РЕМ

  • с Кровінка

з 09:00 до 17:00

Теребовлянський РЕМ

  • с.Соколів

з 09:00 до 16:00

Тернопільський сільський РЕМ

  • с.м.т.В.Березовиця.

з 08:00 до 17:00

Тернопільський сільський РЕМ

  • с.Чер.-Руський, с.Соборне.

з 08:00 до 17:00

Тернопільський сільський РЕМ

  • с.Г.Івачів.

з 08:00 до 17:00

Тернопільський сільський РЕМ

  • с.В.Бірки.

з 08:00 до 17:00

Тернопільський сільський РЕМ

  • с.В.Гаї.

з 10:00 до 17:00

Тернопільський сільський РЕМ

  • с.Гаї Чумакові.

з 09:30 до 16:00

Чортківський РЕМ

  • с.Біла, вул.Ваврінова, Залужжя, Нова Штокалівка. Чортківський район

з 08:00 до 17:00

Чортківський РЕМ

  • с.Косів, Ридодуби, Звиняч, Ромашівка, Скомороше, Скородинці, Білий Потік. Чортківський район

з 08:00 до 17:00

Чортківський РЕМ

  • с.Пробіжна. Чортківський район

з 08:00 до 17:00

Чортківський РЕМ

  • с.Долина. Чортківський район

з 08:00 до 17:00

Шумський РЕМ

  • м.Шумськ с.Гриньківці

з 09:00 до 17:00

Шумський РЕМ

  • м.Шумськ с.Гриньківці

з 09:00 до 17:00

Шумський РЕМ

  • с.Угорськ

з 09:00 до 17:00

Шумський РЕМ

  • с.Цеценівка

з 09:00 до 17:00

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *