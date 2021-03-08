Майже 100 населених пунктів Тернопільської області будуть без електроенергії 9 березня

ВАТ “Тернопільобленерго” повідомляє, що 9 березня у зв’язку з виконанням планових ремонтів обладнання та інших робіт з експлуатаційного обслуговування буде тимчасово припинене постачання електричної енергії окремим споживачам в таких населених пунктах області:

РЕМ Перелік споживачів, яким буде тимчасово припинене постачання електроенергії Якої тривалості передбачається перерва в електропостачанні Бережанський РЕМ с.Божиків з 09:00 до 17:00 Бережанський РЕМ с. Рогачин з 09:00 до 17:00 Бережанський РЕМ с.Жуків з 09:00 до 17:00 Бережанський РЕМ м.Бережани вул. Лесі Українки з 08:00 до 18:00 Борщівський РЕМ м.Борщів(частково) з 09:00 до 16:00 Борщівський РЕМ м.Борщів(частково) з 09:00 до 16:00 Борщівський РЕМ м.Борщів(частково) з 09:00 до 16:00 Борщівський РЕМ с. Панівці з 09:00 до 16:00 Бучацький РЕМ с.Переволока з 09:00 до 16:00 Бучацький РЕМ с.Жнибороди з 09:00 до 16:00 Бучацький РЕМ с.Костільники з 09:00 до 16:00 Гусятинський РЕМ с. Личківці вул. Колонія з 09:00 до 17:00 Гусятинський РЕМ с. Сухостав з 09:00 до 17:00 Гусятинський РЕМ с. Коцюбинці з 09:00 до 17:00 Гусятинський РЕМ смт. Гримайлів з 09:00 до 17:00 Заліщицький РЕМ с.Зозулинці. з 09:00 до 16:00 Заліщицький РЕМ с.Садки.. з 09:00 до 16:00 Збаразький РЕМ м.Збараж в.т.ч. вул.Тихого, ПП Мартинчак, Тернопільінструмент, ФГ”Біо Збараж” з 09:00 до 17:00 Збаразький РЕМ с.Шимківці з 09:00 до 17:00 Збаразький РЕМ м.Збараж в.т.ч.вул.Технічна з 09:00 до 17:00 Збаразький РЕМ с.М.Раковець в.т.ч. ФАП,Церква,магазин з 09:00 до 17:00 Зборівський РЕМ с.Осташівці з 10:00 до 17:00 Зборівський РЕМ с.Жабиня з 10:00 до 17:00 Козівський РЕМ с.Денисів з 10:00 до 17:00 Козівський РЕМ с.Городище з 10:00 до 17:00 Козівський РЕМ смт.Козова вул.Вербицького,вул.Купчинського з 10:00 до 17:00 Кременецький РЕМ с.Сапанів, х.Шишки, х.Трачуки, с.Хотівка з 09:00 до 17:00 Кременецький РЕМ с.Лідихів з 09:00 до 17:00 Кременецький РЕМ с.Чугалі, с.М.Зеблази, с.В.Зеблази з 09:00 до 17:00 Кременецький РЕМ с.Лідихів з 09:00 до 17:00 Лановецький РЕМ с.Білозірка, с.Борщівка, с.Іванківці, с. Борсуки с. Якимівці с.Буглів с.Люленці с.Огризківці, с. Молотків, с. Передмірка, м.Ланівці вул.Білозірська, Новосілка, Українська, Ювілейна, Листопадова, Тернопільська, Берегова, Незалежності (частково), Вишнівецька (частково), с.М.Карначівка, с.Ванжулів, с.Загірці, с.Михайлівка. з 09:14 до 17:12 Монастириський РЕМ с.Високе з 09:00 до 17:00 Монастириський РЕМ с.Яргорів з 09:00 до 17:00 Підволочиський РЕМ Підволочиськ, Скорики, Климківці, Староміщина, Медин, Дорофіївка,Супранівка, Нове Село, Лозівка, Гущанки, Сухівці, Токи, Воробіївка, Пеньківці, Просівці, Терпилівка, Гнилички, Скалат, Мислова, Колодіївка, Іванівка з 09:00 до 16:00 Підгаєцький РЕМ с,Бронгалівка з 09:00 до 17:00 Підгаєцький РЕМ с,Рудники з 09:00 до 17:00 Теребовлянський РЕМ м Теребовля з 09:00 до 17:00 Теребовлянський РЕМ с. Романівка з 09:00 до 17:00 Теребовлянський РЕМ смт Дружба з 09:00 до 17:00 Теребовлянський РЕМ с Кровінка з 09:00 до 17:00 Теребовлянський РЕМ с.Соколів з 09:00 до 16:00 Тернопільський сільський РЕМ с.м.т.В.Березовиця. з 08:00 до 17:00 Тернопільський сільський РЕМ с.Чер.-Руський, с.Соборне. з 08:00 до 17:00 Тернопільський сільський РЕМ с.Г.Івачів. з 08:00 до 17:00 Тернопільський сільський РЕМ с.В.Бірки. з 08:00 до 17:00 Тернопільський сільський РЕМ с.В.Гаї. з 10:00 до 17:00 Тернопільський сільський РЕМ с.Гаї Чумакові. з 09:30 до 16:00 Чортківський РЕМ с.Біла, вул.Ваврінова, Залужжя, Нова Штокалівка. Чортківський район з 08:00 до 17:00 Чортківський РЕМ с.Косів, Ридодуби, Звиняч, Ромашівка, Скомороше, Скородинці, Білий Потік. Чортківський район з 08:00 до 17:00 Чортківський РЕМ с.Пробіжна. Чортківський район з 08:00 до 17:00 Чортківський РЕМ с.Долина. Чортківський район з 08:00 до 17:00 Шумський РЕМ м.Шумськ с.Гриньківці з 09:00 до 17:00 Шумський РЕМ м.Шумськ с.Гриньківці з 09:00 до 17:00 Шумський РЕМ с.Угорськ з 09:00 до 17:00 Шумський РЕМ с.Цеценівка з 09:00 до 17:00