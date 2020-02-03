Медсестра – це права рука лікаря. Наталія Гасай має у підпорядкуванні понад чотириста медсестер Тернопільської лікарні

Лікарня – це єдиний механізм. Щоб він працював злагоджено, має бути добре поставлена робота на усіх рівнях. Адже основне завдання – це надання якісних медичних послуг та вчасної і кваліфікованої медичної допомоги. Весь шлях лікування з пацієнтами – від поступлення до виписки з лікувального закладу проходять медичні сестри. Їх роботу важко переоцінити, адже вони опікуються хворими 24 години на добу 365 днів в році. «Медсестра – це права рука лікаря, бо її завдання дбати про те, як проходить лікування та виконуються призначення», – каже головна медична сестра Тернопільської університетської лікарні Наталія Гасай. Утім, на жаль, сьогодні крім відповідальної місії, медичні сестри стоять ще й перед багатьма викликами й труднощами у своїй професії. Якими саме та чому професія втратила свою престижність, – ми спробували з’ясувати у нашому інтерв’ю.

👩‍⚕️ На сьогоднішній день у галузі медсестринства зберігається значний кадровий дисбаланс у співвідношенні між лікарями та медсестринським персоналом, – розповідає головна сестра медична Тернопільської університетської лікарні Наталія Гасай. – Коли у світі на одного лікаря припадає 5-6 медсестер, то в Україні – дві. В Україні медсестра опікується 20-50 пацієнтами, залежно від ліжко-місць у відділенні. На ніч чергова медсестра залишається одна на 20-30 пацієнтів. А в Європі – це одна медсестра на 5-6 пацієнтів.

✍️ Що повинно змінитися у зв’язку з цим, аби висококваліфікована медсестра була належно оцінена і, водночас, галузь медсестринства не відчувала брак кадрів?

👩‍⚕️ На жаль, сьогодні престиж професії втрачений, і, перш за все, це пов’язано з низькою оплатою праці та великими навантаженнями. Оскільки медсестри в нашій лікарні – це 100% жінки, то на них припадають усі силові навантаження. Якщо у вечірній час залишається одна санітарка і одна медсестра, і якщо комусь із хворих стане погано, то вони навіть не мають кого покликати на допомогу. Вони є дві тендітні жінки, які мають пацієнта транспортувати з ліжка на каталку, з каталки відвезти в кардіологію чи у відділення невідкладних станів. А це дуже важко. Тому також потрібно говорити й про збільшення штату медсестер в стаціонарах і гідну оплату праці.

✍️ А чому немає медбратів? Це не популярна професія серед чоловіків?

👩‍⚕️ Напевно так закладено з роками, що медсестринство – це жіноча робота. Медична сестра – це не тільки виконання техніки чіткої маніпуляції. Колись це була сестра милосердя, яка допомагала хворим теплим словом, співчуттям, підтримкою. Ці якості властиві жінкам, і тому це вже з роками так закладено, що переважно – це роль жінки і жіноча робота.

✍️ 2020 рік оголошений роком медсестринства. Яких змін очікуєте?

👩‍⚕️ Сподіваємося, що підніметься статус медичної сестри, покращиться навчання й підтягнеться до європейських стандартів. А також найголовніше – це зарплата. Хочеться й щоб переглянули штати медичних сестер у стаціонарах. Бо не може бути одна медсестра на 20 хворих. Вона не може кожному приділити увагу чи підійти до пацієнта, якщо комусь стане погано, або якщо у когось є невідкладний стан, надавати допомогу іншому. Хочеться, щоб повернувся престиж професії, щоб медичні коледжі випускали кваліфікованих спеціалістів і щоб це стало, як сьогодні популярно говорити, трендом серед молоді.

✍️ Між медсестрами є конкуренція?

👩‍⚕️ Так, як я сказала, що в нашій лікарні медичні сестри – це сто відсотків жінки, то, звичайно, що конкуренція, як і в кожній професії, є. Крім того, у жінок закладено конкурувати між собою. Тому конкуренція, звичайно, є.

✍️ Ви говорите, що має змінитися підхід до розвитку медсестринства та покращитися якість навчання…

👩‍⚕️ Сьогодні дуже важливо модернізувати навчальні заклади і програми медсестер, тому що вони приходять з медичних коледжів і перевчаються в лікарнях. Медицина розвивається, впроваджуються новітні методики обстеження, технології, закупляється нова апаратура тощо. Якщо говорити про нашу лікарню, то у нас відкрився кардіоцентр, де проводяться операції на відкритому серці, стентування. А це вже інша специфіка роботи та кваліфікація для медсестер. По-перше, це довготривалі операції, а по-друге, складність підготовки до операції, що потребує додаткових і спеціальних знань. І ми маємо зараз дві медсестри, які працюють тільки у кардіохірургії.

✍️ Ви постійно комунікуєте з медичними сестрами та молодшим медичним персоналом і від цього, власне, залежить їх робота. Що ще входить у ваші обов’язки головної сестри медичної?

👩‍⚕️ Якщо перерахувати всі мої обов’язки та завдання, що відносяться до моєї посади, то не вистачить часу (сміється, – авт.). Роботи дуже багато, але головне – це взаєморозуміння у колективі, відповідальність і любов до своєї професії. Якщо усі ці характеристики складаються, то не страшні жодні труднощі, а проблемні питання, що виникають по роботі, легко вирішуються.

✍️ Тому з досвіду вашої роботи: успіх залежить від лідера чи від команди?

👩‍⚕️ У моєму підпорядкуванні понад чотириста медсестер. Беззаперечно, від команди! Якщо немає злагодженої роботи, то немає успіху в результаті.

Тернопільська університетська лікарня