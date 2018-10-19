Медреформа. Що нового у Великогаївській громаді

Із початком територіальної та медичної реформ змінився і звичний для наших громадян порядок обслуговування. Передусім, хочу пояснити стосовно звернень до вузькопрофільних спеціалістів та госпіталізації.

На початку року в бюджет Великогаївської громади надходять кошти на оплату медичних послуг за місцем обслуговування населення. Частина цих коштів залишається в громаді на обслуговування первинної ланки. Іншу ж ми перераховуємо на районну лікарню та медзаклади м. Тернополя, оскільки у нас немає власних лікарень та поліклінік із вузькопрофільними спеціалістами. Відповідне рішення про делегування таких повноважень у районну і міські лікарні було прийнято сесією Великогаївської сільської ради від 15 лютого 2018 року.

Тож на підставі цього рішення ви можете, як і раніше, звертатися в районну лікарню, а також у міські лікувальні заклади, як і мешканці Тернополя. При зверненні в міські медзаклади потрібно мати при собі паспорт або довідку про прописку у Великогаївській громаді і направлення від сімейного лікаря.

Тож принагідно запрошую вас підписати декларації із сімейними лікарями!

Підписання декларації — це гарантовані безоплатні медичні послуги, відповідно до затвердженого державою переліку.

Якщо згодом ви захочете підписати декларацію з іншим лікарем, то попередня анулюється автоматично.

Тепер детальніше про розвиток первинної галузі медицини в нашій громаді. 15 лютого 2018 року рішенням сесії було створено 2 амбулаторії — Великогаївську (с. Великі Гаї, вул. Галицька, 113) та Баворівську (с. Баворів, вул. Лесі України, 10), як комунальні некомерційні підприємства.

За результатами конкурсу 1 червня було укладено контракти з директорами цих закладів — Оксаною Богданівною Луцькою (Великогаївська амбулаторія), та Віталієм Анатолійовичем Дударенком (Баворівська амбулаторія). У липні 2018 року, після отримання ліцензій, у амбулаторії прийняли на роботу сімейних лікарів, фельдшерів, медсестер та інших працівників.

У Великогаївській амбулаторії загальної практики – сімейної медицини працюють:

Луцька Оксана Богданівна, сімейний лікар.

Закінчила Тернопільський державний медичний інститут.

Під час навчання працювала палатною медсестрою в урологічному відділенні міської лікарні №2. Проходила інтернатуру на базі кардіологічного відділення Тернопільської обласної лікарні.

Працювала дільничним терапевтом поліклінічного відділення Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги, лікарем загальної практики – сімейної медицини в Тернопільському міському комунальному закладі «Центр первинної медико-санітарної допомоги».

У 2018 році очолила Великогаївську амбулаторію загальної практики — сімейної медицини.

Одна з засновників і член правління громадської організації «Академія сімейної медицини України».

Терещенко Олена Дмитрівна, сімейний лікар.

Закінчила Тернопільський державний медичний університет, проходила інтернату зі спеціальності «загальна практика – сімейна медицина» на базі Тернопільської обласної комунальної клінічної лікарні. Паралельно займалася науковою діяльністю. Захистила наукову працю: «Застосування глутаргіну та тіотріазоліну в комплексній терапії цирозів печінки різної етіології» та отримала диплом магістра медицини з відзнакою. Працювала сімейним лікарем в Шляхтинецькій лікарській амбулаторії, в Тернопільській районній центральній поліклініці.

З липня 2018 працює в Великогаївській амбулаторії загальної практики – сімейної медицини сімейним лікарем. Одружена. Виховує сина.

Мелех Наталя Олександрівна, лікар загальної практики – сімейної медицини.

Закінчила Тернопільський державний медичний університет.

Проходила інтернатуру за спеціальністю «загальна практика – сімейна медицина» на базі КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня».

Займалася дослідженням наукової теми: «Посттравматичний стресовий розлад у військових: відлуння минулого чи жорстока реальність сьогодення? Надання допомоги лікарем загальної практики – сімейним лікарем».

Працювала сімейним лікарем в ТРТМО.

З липня 2018 р. — сімейний лікар Великогаївської амбулаторії.

Шараварник Галина Дмитрівна, педіатр

Найдосвідченіший лікар амбулаторії. Закінчила Тернопільський державний медичний інститут за спеціальністю «лікувальна справа».

Проходила інтернатуру з терапії на базі Збаразької ЦРЛ.

Працювала лікарем-терапевтом Шумської ЦРЛ, педіатром у Тернопільській районній лікарні. Має вищу категорію з педіатрії.

З липня 2018 року працює у Великогаївській амбулаторії.

У Баворівській амбулаторії загальної практики – сімейної медицини працюють:

Дударенко Віталій Анатолійович, сімейний лікар, головний лікар амбулаторії.

Закінчив Тернопільський державний медичний університет, навчався в інтернатурі, клінічній ординатурі за спеціальністю «загальна практика — сімейна медицина» на базі ТДМУ. Навчається в аспірантурі. Співзасновник ГО «Академія сімейної медицини України».

Литвин Юрій Михайлович, сімейний лікар.

Закінчив Тернопільський державний медичний інститут, працював дільничним терапевтом, завідувачем поліклініки у Великобірківській районній лікарні. З 2014 р. – лікар загальної практики – сімейний лікар в Баворівській амбулаторії.

Олеся Данківна Лозінська, сімейний лікар.

Закінчила Тернопільський медичний університет. Проходила інтернатуру за фахом «загальна практика — сімейна медицина» на базі ТДМУ та Гусятинського центру первинної медико-санітарної допомоги. З серпня 2018 року працює в Баворівській амбулаторії.

У Великогаївській

та Баворівській амбулаторіях ви можете отримати

наступні послуги:

– консультація з будь-яких проблем зі здоров’ям;

– лікування в денному стаціонарі;

– проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб;

– супровід пацієнтів із хронічними захворюваннями;

– направлення за показаннями до лікарів спеціалізованої допомоги;

– виписка рецептів (в тому числі за програмою «Доступні ліки»);

– проведення аналізів та досліджень (аналіз крові, сечі, біохімічний аналіз крові, електрокардіограма, вимірювання артеріального тиску, вимірювання ваги, зросту, швидкий тест на вагітність, на тропонін, ВІЛ, гепатити);

– вакцинація;

– паліативна допомога;

– супровід фізіологічної вагітності;

– невідкладна допомога;

– видача медичних довідок та ін.

На перспективу ми плануємо:

– відкриття в приміщеннях амбулаторій аптечних пунктів;

– розширення переліку платних послуг – стоматологія, фізіотерапія, ультразвукова діагностика та інші.

– впровадження попереднього запису на прийом до лікаря по телефону та Інтернету;

– впровадження телемедицини.