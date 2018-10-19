Медреформа. Що нового у Великогаївській громаді
Із початком територіальної та медичної реформ змінився і звичний для наших громадян порядок обслуговування. Передусім, хочу пояснити стосовно звернень до вузькопрофільних спеціалістів та госпіталізації.
На початку року в бюджет Великогаївської громади надходять кошти на оплату медичних послуг за місцем обслуговування населення. Частина цих коштів залишається в громаді на обслуговування первинної ланки. Іншу ж ми перераховуємо на районну лікарню та медзаклади м. Тернополя, оскільки у нас немає власних лікарень та поліклінік із вузькопрофільними спеціалістами. Відповідне рішення про делегування таких повноважень у районну і міські лікарні було прийнято сесією Великогаївської сільської ради від 15 лютого 2018 року.
Тож на підставі цього рішення ви можете, як і раніше, звертатися в районну лікарню, а також у міські лікувальні заклади, як і мешканці Тернополя. При зверненні в міські медзаклади потрібно мати при собі паспорт або довідку про прописку у Великогаївській громаді і направлення від сімейного лікаря.
Тож принагідно запрошую вас підписати декларації із сімейними лікарями!
Підписання декларації — це гарантовані безоплатні медичні послуги, відповідно до затвердженого державою переліку.
Якщо згодом ви захочете підписати декларацію з іншим лікарем, то попередня анулюється автоматично.
Тепер детальніше про розвиток первинної галузі медицини в нашій громаді. 15 лютого 2018 року рішенням сесії було створено 2 амбулаторії — Великогаївську (с. Великі Гаї, вул. Галицька, 113) та Баворівську (с. Баворів, вул. Лесі України, 10), як комунальні некомерційні підприємства.
За результатами конкурсу 1 червня було укладено контракти з директорами цих закладів — Оксаною Богданівною Луцькою (Великогаївська амбулаторія), та Віталієм Анатолійовичем Дударенком (Баворівська амбулаторія). У липні 2018 року, після отримання ліцензій, у амбулаторії прийняли на роботу сімейних лікарів, фельдшерів, медсестер та інших працівників.
У Великогаївській амбулаторії загальної практики – сімейної медицини працюють:
Луцька Оксана Богданівна, сімейний лікар.
Закінчила Тернопільський державний медичний інститут.
Під час навчання працювала палатною медсестрою в урологічному відділенні міської лікарні №2. Проходила інтернатуру на базі кардіологічного відділення Тернопільської обласної лікарні.
Працювала дільничним терапевтом поліклінічного відділення Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги, лікарем загальної практики – сімейної медицини в Тернопільському міському комунальному закладі «Центр первинної медико-санітарної допомоги».
У 2018 році очолила Великогаївську амбулаторію загальної практики — сімейної медицини.
Одна з засновників і член правління громадської організації «Академія сімейної медицини України».
Терещенко Олена Дмитрівна, сімейний лікар.
Закінчила Тернопільський державний медичний університет, проходила інтернату зі спеціальності «загальна практика – сімейна медицина» на базі Тернопільської обласної комунальної клінічної лікарні. Паралельно займалася науковою діяльністю. Захистила наукову працю: «Застосування глутаргіну та тіотріазоліну в комплексній терапії цирозів печінки різної етіології» та отримала диплом магістра медицини з відзнакою. Працювала сімейним лікарем в Шляхтинецькій лікарській амбулаторії, в Тернопільській районній центральній поліклініці.
З липня 2018 працює в Великогаївській амбулаторії загальної практики – сімейної медицини сімейним лікарем. Одружена. Виховує сина.
Мелех Наталя Олександрівна, лікар загальної практики – сімейної медицини.
Закінчила Тернопільський державний медичний університет.
Проходила інтернатуру за спеціальністю «загальна практика – сімейна медицина» на базі КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня».
Займалася дослідженням наукової теми: «Посттравматичний стресовий розлад у військових: відлуння минулого чи жорстока реальність сьогодення? Надання допомоги лікарем загальної практики – сімейним лікарем».
Працювала сімейним лікарем в ТРТМО.
З липня 2018 р. — сімейний лікар Великогаївської амбулаторії.
Шараварник Галина Дмитрівна, педіатр
Найдосвідченіший лікар амбулаторії. Закінчила Тернопільський державний медичний інститут за спеціальністю «лікувальна справа».
Проходила інтернатуру з терапії на базі Збаразької ЦРЛ.
Працювала лікарем-терапевтом Шумської ЦРЛ, педіатром у Тернопільській районній лікарні. Має вищу категорію з педіатрії.
З липня 2018 року працює у Великогаївській амбулаторії.
У Баворівській амбулаторії загальної практики – сімейної медицини працюють:
Дударенко Віталій Анатолійович, сімейний лікар, головний лікар амбулаторії.
Закінчив Тернопільський державний медичний університет, навчався в інтернатурі, клінічній ординатурі за спеціальністю «загальна практика — сімейна медицина» на базі ТДМУ. Навчається в аспірантурі. Співзасновник ГО «Академія сімейної медицини України».
Литвин Юрій Михайлович, сімейний лікар.
Закінчив Тернопільський державний медичний інститут, працював дільничним терапевтом, завідувачем поліклініки у Великобірківській районній лікарні. З 2014 р. – лікар загальної практики – сімейний лікар в Баворівській амбулаторії.
Олеся Данківна Лозінська, сімейний лікар.
Закінчила Тернопільський медичний університет. Проходила інтернатуру за фахом «загальна практика — сімейна медицина» на базі ТДМУ та Гусятинського центру первинної медико-санітарної допомоги. З серпня 2018 року працює в Баворівській амбулаторії.
У Великогаївській
та Баворівській амбулаторіях ви можете отримати
наступні послуги:
– консультація з будь-яких проблем зі здоров’ям;
– лікування в денному стаціонарі;
– проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб;
– супровід пацієнтів із хронічними захворюваннями;
– направлення за показаннями до лікарів спеціалізованої допомоги;
– виписка рецептів (в тому числі за програмою «Доступні ліки»);
– проведення аналізів та досліджень (аналіз крові, сечі, біохімічний аналіз крові, електрокардіограма, вимірювання артеріального тиску, вимірювання ваги, зросту, швидкий тест на вагітність, на тропонін, ВІЛ, гепатити);
– вакцинація;
– паліативна допомога;
– супровід фізіологічної вагітності;
– невідкладна допомога;
– видача медичних довідок та ін.
На перспективу ми плануємо:
– відкриття в приміщеннях амбулаторій аптечних пунктів;
– розширення переліку платних послуг – стоматологія, фізіотерапія, ультразвукова діагностика та інші.
– впровадження попереднього запису на прийом до лікаря по телефону та Інтернету;
– впровадження телемедицини.