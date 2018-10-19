Вся комісія сидить і плаче. Ще б один такий конкурсант, до нас потрібно було б викликати швидку, — Михайло Апостол про конкурс в ГУНП Тернопільщини

Сьогодні триває конкурс на заміщення вакантних посад оперуповноважених Головного управління національної поліції в Тернопільській області. Як проходить цей захід, ділиться враженнями радник міністра МВС України Михайло Апостол.

“Знову хтось буде ображатися, – пише Михайло Апостол. — Вся комісія сидить і плаче. Ще б один такий конкурсант і потрібно було б до нас визивати швидку, рятувати від інфаркту.

А зараз перли від випускника магістратури:

– Президент старший в Україні, бо він призначає Верховну Раду;

– народ обирає прем`єр-міністра;

– джерелом влади в Україні є Президент;

– гілки влади в Україні це – прокуратура, суд і поліція;

– Президент – це голова українського народу;

– до складу МВС входить: слідство, карний розшук, патрульна поліція;

– пограничники, національна гвардія входить до Міністерства оборони…”.

Джерело: Facebook