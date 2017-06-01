Львівське сміття повезуть у село Миролюбівку Тернопільського району?

Львівщина знову намагається прилаштувати сміття в Тернопільській області – коментує начальник обласної Держекоінспекції

Днями у ЗМІ з’явилася публікація про те, що постійна комісія інженерного господарства, транспорту, зв’язку та житлової політики Львівської міськради погодила проект договору між КП «Львівспецкомунтранс» та ТзОВ «Європейський екологічний альянс» про спільну діяльність з будівництва об’єкта для тимчасового складування твердих побутових відходів. При цьому, власне, на облаштування ділянки планують виділити 12,7 млн грн. Водночас, як слідує із наведеної у публікації інформації, Львів упродовж року зможе безкоштовно возити пресовані відходи в обсязі 200 тисяч тон. Найбільш цікавим є те, що згадана ділянка, а саме полігон площею 6 га знаходиться у селі Миролюбівка Тернопільського району.

Історія зацікавила журналістів Тернопільщини, тож ситуацію коментує начальник Державної екологічної інспекції в Тернопільській області Едуард Ференц.

За його словами, згадана земельна ділянка на праві постійного користування належить Тернопільській міській раді, і з яких підстав Львівське КП укладає угоду з фірмою – ТзОВ «Європейський екологічний альянс», не до кінця зрозуміло. «У 2009 році Тернопільською міською радою було розроблено робочий проект «Об’єкт тимчасового складування твердих побутових відходів з використанням технології пресування у тюки, вкриті герметичною оболонкою на території Миролюбівської сільської ради Тернопільського району. Даний проект отримав позитивний висновок Державної екологічної експертизи Дану ділянку, справді, можна використовувати під складування твердих побутових відходів – потрібно лише провести деякі підготовчі роботи», – пояснює Едуард Ференц.

Водночас він звертає увагу на те, що ці шість гектарів землі у 2009 році були зарезервовані для того, аби видаляти тверді побутові відходи з Тернополя, коли у місті виникла сміттєва криза. «Наразі, Тернопільська міська рада цілком могла б складувати сміття на полігоні у Миролюбівці, однак натомість вивозить відходи на Малашівецьке сміттєзвалище. Насправді, це є порушенням, позаяк Малашівецьке сміттєзвалище мало право функціонувати до 1998 року. З того ж часу воно вважається не санкціонованим і не дозволеним місцем, куди відходи вивозити заборонено. Власне, наші служби регулярно виносять рішення про заборону видалення відходів перевізниками Тернополя», – зазначає начальник обласної Держекоінспекції.

Щодо львівського сміття, то за інформацією Едуарда Ференца, у Тернопільській міській раді нещодавно відбулося засідання комісії житлово-комунального господарства й було підготовлено проект рішення для винесення на розгляд депутатського корпусу для того, аби надалі прийняти рішення щодо розміщення чи нерозміщення цього сміття на полігоні у Миролюбівці. «Утім, на даний час на цю ділянку ніхто жодних відходів не завозить, роботи не здійснюються, а відтак підстав для реагування Державною екологічною інспекцією немає. Якщо для цього з’являться підстави – ми одразу будемо вживати необхідних заходів. Щодо ТзОВ «Європейський екологічний альянс», то про діяльність та репутацію цієї фірми у нас даних немає. Можливо, про неї знають у міській раді», – зауважує Едуард Ференц.

Нагадаємо, свого часу мер Львова Андрій Садовий звертався до голови Тернопільської ОДА Степана Барни з проханням прийняти на захоронення побутові відходи. Однак, після консультацій з представниками органів місцевого самоврядування та громадськістю Тернопільщини, Степан Барна проінформував міського голову Львова про відсутність такої можливості.

Також слід зазначити, що факти несанкціонованого завозу львівського сміття на територію Тернопільської області були неодноразово зафіксовані відповідними службами.

За інформацією прес-служби Тернопільської ОДА.