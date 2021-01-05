Місцеві крадії завелися у селі на Тернопільщині

Оперативники Тернопільського районного відділення поліції встановили зловмисників, котрі обкрадали господарства односельців

Місцеві крадії завелися у селі Романівка Тернопільського району. Наразі зловмисників підозрюють у крадіжках з двох господарств, проте поліцейські перевіряють злочинний дует на причетність до вчинення аналогічних злочинів.

До співробітників Тернопільського відділення поліції спочатку звернулася 50-річна жителька Романівки. Жінка заявила про крадіжку з комори семи мішків пшениці. В ході оперативних заходів розшуківці встановили, що до злочину причетний 42-річний односелець потерпілої. Проте згодом з’ясувалося, що зловмисник «працює» у парі з раніше судимим за вбивство 36-річним романівчанином і злодійський дует встиг обікрасти ще один будинок.

Про злодійство заявив житель обласного центру. Зі слів потерпілого, в Романівці свій приватний будинок він використовує як дачу, тому зрідка туди навідується. Та під час останнього візиту помітив розбите вікно, а з хати зникло чимало майна на суму шість з половиною тисяч гривень.

Відомості за даними фактами правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 ККУ. Крадене майно у зловмисників вилучили. Слідчо-оперативні заходи тривають.